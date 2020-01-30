«Соччный мощщный» открывается в ТЦ «Кловер» 1 февраля!

Друзья, приглашаем вас 1 февраля на официальное открытие нашего ресторана в ТЦ «Кловер» на первом этаже. Как вы заметили, с 16 января мы закрыли ресторан на Ленинском проспекте для того, чтобы вновь открыть свои двери в новом месте.

Мы становимся еще лучше! Теперь для вас доступны:

- большой зал нашего ресторана

- удобный паркинг в ТЦ «Кловер» и рядом с ним

- новинки в меню и напитках

- неизменно высочайшее качество наших «соччных и мощщных» бургеров!

Встречаемся 1 февраля, в новом ресторане Black Star Burger в ТЦ «Кловер». В этот день вас и ваших друзей будут ждать сюрпризы, подарки, конкурсы и, конечно же, вкуснейшие бургеры, картошечка, сырные шарики и наше фирменное мороженое.

Открываемся вместе с вами — в субботу, 1 февраля, в 10:00, ТЦ «Кловер», 1 этаж.

*Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону +7 909 795 1313

**срок проведения акции 01.02.2020 г.





