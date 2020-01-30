«Соччный мощщный» открывается в ТЦ «Кловер» 1 февраля!

Друзья, приглашаем вас 1 февраля на официальное открытие нашего ресторана в ТЦ «Кловер» на первом этаже. Как вы заметили, с 16 января мы закрыли ресторан на Ленинском проспекте для того, чтобы вновь открыть свои двери в новом месте.

Мы становимся еще лучше! Теперь для вас доступны:

- большой зал нашего ресторана
- удобный паркинг в ТЦ «Кловер» и рядом с ним
- новинки в меню и напитках
- неизменно высочайшее качество наших «соччных и мощщных» бургеров!

Встречаемся 1 февраля, в новом ресторане Black Star Burger в ТЦ «Кловер». В этот день вас и ваших друзей будут ждать сюрпризы, подарки, конкурсы и, конечно же, вкуснейшие бургеры, картошечка, сырные шарики и наше фирменное мороженое.

Открываемся вместе с вами — в субботу, 1 февраля, в 10:00, ТЦ «Кловер», 1 этаж.

 

*Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве акционных товаров, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону +7 909 795 1313
**срок проведения акции 01.02.2020 г.
Справка

Black Star Burger

г. Калининград, пл Победы, 10, ТЦ Кловер Сити, этаж 1
161
На правах рекламы
Источник: Black Star Burger
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