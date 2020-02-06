«Удачное начало», или успей купить автомобиль Chery по специальной цене!

Официальный дистрибьютор Chery «Чери-центр Калининград» объявляет о выгодных условиях для приобретения моделей Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7.

Автомобили этого бренда отличаются от своих азиатских аналогов низкой ценой. Любая корейская машина без опций стоит дороже, чем китайская с богатой «начинкой». Расхожее мнение, что у автопрома Поднебесной много болячек, в последнее время находит всё меньше подтверждений — болячек не больше, чем у всех остальных. При этом гарантия на автомобили Tiggo почти всегда сопоставима с более «громкими» брендами — пять лет либо 150 тыс. км пробега.

Популярность машин Chery в России постоянно растёт. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, дилеры китайского бренда в 2019 году реализовали на 13% больше автомобилей по сравнению с прошлым годом. И это на фоне падающего авторынка РФ. Бестселлером Chery на российском рынке остаётся кроссовер Tiggo 4, на который пришлось 58% общего объёма реализации.

Chery Tiggo 4 — яркий и динамичный городской кроссовер со стильным дизайном. Купить его можно менее чем за миллион рублей, и это при том, что в комплектацию включены высокий клиренс и мультимедиа последнего поколения. У машины комфортный и просторный салон и вполне эффектный внешний вид.

Главной изюминкой интерьера является панорамная крыша. Конструкторы уделили внимание удобству в длительных поездках, предусмотрев маленькие карманы и USB-разъёмы.

Уже в базовой версии владельца ждёт цифровая и вполне информативная приборная панель. Как дополнение — инфракрасный сенсор, который при активации распознаёт жесты. С четырёхцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 122 лошадиных силы одинаково удобно двигаться как по городским дорогам, так и по загородным трассам.



Другая интересная модель — Chery Tiggo 7. Этот кроссовер компактнее более ранней «пятёрки»: на 74 мм короче, на 70 ниже и на четыре уже. Зато у «семёрки» на 40 мм длиннее база, а багажник вместительнее на 44 л. Высокая посадка, умеренно широкие стойки и крупные зеркала обеспечивают неплохую обзорность.

Подогревом оснащены зеркала, передние и задние сиденья, лобовое стекло. Бесключевой доступ есть во всех комплектациях, а кнопки активации центрального замка — только на передних дверях. Двойные уплотнители защищают пороги от грязи.

Автомобили Tiggo оснащены камерами кругового обзора с возможностью смены ракурса. Это особенно удобно при движении задним ходом.

Автомобили Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 собирают и на калининградском «Автоторе». В прошлом году одна из «дочек» автопредприятия получила у Росстандарта одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на несколько моделей китайского производителя.

Только в феврале автомобили доступны по ценам 2019 года:

Tiggo 4 в Калининграде с выгодой до 150 000 рублей.

Tiggo 7 с выгодой до 300 000 рублей.

Кредитная ставка от 0,1%*;

Выгода по программе «Трейд-ин»;

Выгода по программе «Семейный автомобиль» до 100 000 рублей;

Выгода на приобретение зимней резины до 20 000 рублей;

Сервис «Удачное начало» позволит перенести первый платёж по кредиту на 60 дней**.

Уже весной ожидается старт продаж в России самого габаритного в линейке компании кроссовера Chery Tiggo 8. Машина по размерам отличается от «семёрки» и будет предлагаться с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 170 л. с., передним приводом и вариатором. Уже в базовое оснащение автомобиля войдут подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, подогрев передних сидений и боковых зеркал, электропривод передних сидений, климат-контроль, центральный замок и электростеклоподъемники. Цены и спецификации будут объявлены позднее. «Чери-центр Калининград» приглашает ознакомиться с предложением китайских производителей в обновлённом шоу-рум. Все желающие могут записаться на тест-драйв.



«Чери-центр Калининград»

«Чери-центр Калининград» приглашает ознакомиться с предложением китайских производителей в обновлённом шоу-рум. Все желающие могут записаться на тест-драйв.«Чери-центр Калининград»

«В движении Tiggo 7 не претендует на лучшую в классе управляемость или выдающуюся динамику, но всё-таки это автомобиль с равномерными зазорами и просчитанной конструкцией, самобытным дизайном и приличным оснащением», — пишут о машине в отзывах.Большая Окружная, 9

Запись на тест-драйв: +7 (4012) 565-802

avtograd.chery.ru

* Кредиты предоставляются банками-партнёрами:

АО «ЮниКредит Банк». Генеральная лицензия № 1 от 22.12.2014.

ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 963 от 05.12.2014.

ООО «Русфинанс Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013.

** Сервис действует для всех категорий автомобилей, доступных для оформления в кредит в «Русфинанс Банке». Дополнительные документы при оформлении не требуются.

Подробнее об автокредитах в «Русфинанс Банке» вы можете узнать по ссылке. Сервис, позволяющий пропустить первый платёж по кредиту на автомобиль, в сравнении с кредитным договором без подключения данного сервиса. Дата первого платежа определяется датой заключения кредитного договора плюс 2 месяца: например, если договор заключен 09.10.2019, то при подключении сервиса дата первого платежа по графику будет 09.12.2019. При этом период между датой заключения кредитного договора и датой первого платежа составит 60 дней и более, т. к. при попадании на выходные (праздничные) дни дата платежа переносится на рабочий день, следующий за выходным. Подключение Сервиса без дополнительных комиссий (бесплатно), распространятся на все тарифы на срок от 12 до 36 месяцев, не влияет на процентную ставку по кредиту. Возможность подключения Сервиса к конкретному тарифу уточняйте у кредитного специалиста. Банк вправе отказать в выдаче кредита.