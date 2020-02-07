Стартовала акция «Подснежники» Hyundai — с выгодой до 195 000 рублей!

Подснежники издавна являются символом весны, чистоты и свежести. Дилерский центр «Динамика Калининград Хёндэ» в преддверии весны объявляет акцию на на Hyundai Solaris и Creta белого цвета.

Так, до 19.02.2020 на покупку Hyundai — выгода до 195 000 рублей только на автомобили белого цвета!

Solaris — выгода 195 000 рублей только на автомобили белого цвета





— до 80 000 рублей по специальному предложению «Подснежники Hyundai» *. Предложение «Подснежники» суммируется с выгодами по программе Старт и гос.программами «Первый или Семейный автомобиль»

— 10% выгода по программе «Первый или Семейный автомобиль»**

— до 35 000 рублей по программе «Старт»***

А ещё действует акция «Беспроцентная авторассрочка по карте «Халва» с переплатой 0 рублей.



Creta — выгода 115 000 рублей только на автомобили белого цвета





— до 80 000 рублей по специальному предложению «Подснежники Hyundai»*;

— до 35 000 рублей по программе «Старт»***

Подробности в отделе продаж по телефону: +7 (4012) 777 — 520





Автомобили Hyundai в наличии!

Время проведения акции и количество автомобилей ограничены!

**Действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» распространяется на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta 2019/2020 года выпуска стоимостью до 1 000 000 рублей. Для участия в программе «Первый автомобиль», клиенту необходимо соблюсти одновременно следующие условия: 1. не иметь ранее в собственности автомобиль и оформленные автокредиты. 2. обладать водительским удостоверением, 3. не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, 4. кредит должен быть выдан в рублях РФ. Для участия в программе «Семейный автомобиль» клиенту необходимо соблюсти одновременно следующие условия: 1. клиент имеет 2-х или более несовершеннолетних детей (до 18 лет), что подтверждается отметками в паспорте или предоставлением оригиналов свидетельств о рождении каждого ребенка, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных, 2. иметь водительское удостоверение, 3. не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля в 2019 году и не заключать в 2020 году иных договоров на приобретение автомобиля, 4. кредит должен быть выдан в рублях РФ. Оформление кредитов по программам доступно через банки партнеры — ПАО «Совкомбанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ№ 963 от 05.12.2014 года), ООО «Сетелем банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2168 от 27 июня 2013 г., и ООО «Русфианс банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013г ).

*Только до 19.02.2020 на покупку Hyundai Solaris, Creta из списка: https://hyundai-kaliningrad.ru/promo/Hyundai_sneg выгода до 190 000 ₽ только на автомобили белого цвета из наличия!

*** выгода до 35 000₽ предоставляется по программе «Старт» при покупке в дилерском центре «Динамика Калининград Хёндэ» в сроки действия акции с 06.02.2020 по 19.02.2020.