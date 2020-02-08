«Отто Кар» приглашает на презентацию долгожданного ŠKODA Karoq!


ŠKODA Karoq — это смелое лицо, мускулистая осанка и динамичные пропорции в компактной упаковке — вы можете с первого взгляда увидеть, что ŠKODA Karoq готов выделиться в городе. Многочисленные кристаллические элементы, вдохновленные богемной традицией стеклоделия, добавляют волнение к дизайну. У него особенный путь, по которому следует идти вместе со своей семьей.

Новый ŠKODA Karoq — это автомобиль, который позволит вам и вашим близким заново открыть для себя то, что действительно важно и что имеет значение.
Мы предлагаем вам познакомиться с ним поближе, пройти тест-драйв нового ŠKODA Karoq, принять участие в конкурсах и получить призы, а также приятно провести время выходного дня в кругу семьи!

В программе:

  • — презентация нового автомобиля;
  • — тест-драйвы;
  • — развлекательная программа;
  • — конкурсы и подарки;
  • — мастер-классы для всей семьи;
  • — вкусные угощен

  • Чтобы увидеть автомобиль раньше всех и первым пройти тест-драйв, запишитесь на день открытых дверей на официальном сайте www.otto-car.ru.

    *Время и место проведения: 15 — 16 февраля, в 11:00 по адресу: Дилерский центр ŠKODA «Отто Кар», Московский проспект, д. 205. Подробности по телефону: +7 (4012) 577 997. 
    **Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория».




Справка

Официальный дилер ŠKODA в Калининграде

г. Калининград, пр-т Московский, 205
+7 (4012) 57 79 97
+7 (4012) 57 79 00
otto-car.ru
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Бизнес
Источник: Официальный дилер ŠKODA в Калининграде
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