ЖК «Стрелка» в Светлогорске: квартиры у моря в тиши соснового бора

Всё чаще калининградцы — и те, кто давно живёт в регионе, и те, кто только планирует сюда переехать — выбирают для проживания не шумный областной центр, а спокойные курортные города у моря.
Пожалуй, наиболее приятным из них принято считать Светлогорск с его пропитанным хвойным ароматом воздухом и свежим ветром с моря, уютными улочками, утопающими в зелени парками и исторической застройкой. Среди этой красоты неподалёку от Тихого озера строится жилой комплекс «Стрелка», о котором мы хотим рассказать.
Семиэтажный жилой комплекс расположен в наиболее приятном для жизни районе Светлогорска — в шаговой доступности от озера и соснового бора. До моря отсюда можно дойти за 15 минут, при этом поблизости нет шумных туристических площадок с круглосуточными вечеринками. Зато есть крупный оздоровительный центр «Олимп» с бассейном, тренажерными залами и крытыми кортами.
Для долгих прогулок на свежем воздухе идеально подойдёт озеро Тихое с его благоустроенной набережной и недавно открытым парком «Муза». Чистый морской воздух и тишина соснового бора на берегу озера способны исправить любое настроение, успокоить головную боль и унять тревогу. Как в парке, так и непосредственно на территории комплекса «Стрелка» расположены детские игровые площадки, спортивные площадки и площадки для отдыха взрослых. Также в комплексе предусмотрены 3 гостевые автостоянки.
В 2016 году этот проект был отмечен золотым дипломом в номинации «Лучший архитектурный проект» за участие в региональной выставке Калининградского отделения Союза архитекторов России.
В комплексе предусмотрены однокомнатные квартиры площадью от 35 квадратных метров с грамотными планировками. Это прекрасный вариант в качестве инвестиций в недвижимость у моря или квартиры «на лето» для спокойного отдыха от городской суеты. «Однушки» большей площади (до 45 метров) могут похвастаться вместительными широкими лоджиями с отличным видом. Двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры имеют разные площади, но одинаково удобные планировки. Вы можете выбрать как уютную 55-метровую «двушку», так и просторную 86-метровую «трёшку» для большой семьи.
Здание возводится из монолита с железобетонными перекрытиями и перегородками из керамического кирпича и газосиликатных блоков. Керамический навесной фасад обеспечивает долговременную функциональную надёжность здания. Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, влагоустойчивостью и морозостойкостью.
В комплексе предусмотрено автономное газовое отопление, что, согласитесь, с прибалтийским климатом очень важно. Взять хотя бы нынешнюю зиму. Также установлены современные бесшумные лифты и предусмотрена огороженная благоустроенная территория с площадками и парковками.
Ввести дом в эксплуатацию застройщик намерен в 2021 году. При этом строительство ведётся по новому закону, то есть по системе проектного финансирования при поддержке АО Банк «ДОМ.РФ»*, а это значит, что дольщики на 100% защищены. При этом квартиру в новом комплексе можно купить уже сейчас по вполне приятной для федерального курорта стоимости. И уже через год переехать жить к морю, к тишине, спокойствию и лёгкому аромату хвои в чистом воздухе, пропитанном романтикой и мечтами.
ЖК «Стрелка» возводится при поддержке АО «Банк Дом.РФ». Застройщик — ООО «Светлогорская Горка».
Калининград, ул. Ген. Озерова, д. 17Б, 9 этаж (ТЦ «Мега Центр») тел.:
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.
*АО Банк ДОМ.РФ https://domrfbank.ru/
Давайте дружить в социальных сетях