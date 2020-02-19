ЖК «Стрелка» в Светлогорске: квартиры у моря в тиши соснового бора

Всё чаще калининградцы — и те, кто давно живёт в регионе, и те, кто только планирует сюда переехать — выбирают для проживания не шумный областной центр, а спокойные курортные города у моря.

Пожалуй, наиболее приятным из них принято считать Светлогорск с его пропитанным хвойным ароматом воздухом и свежим ветром с моря, уютными улочками, утопающими в зелени парками и исторической застройкой. Среди этой красоты неподалёку от Тихого озера строится жилой комплекс «Стрелка», о котором мы хотим рассказать.

Семиэтажный жилой комплекс расположен в наиболее приятном для жизни районе Светлогорска — в шаговой доступности от озера и соснового бора. До моря отсюда можно дойти за 15 минут, при этом поблизости нет шумных туристических площадок с круглосуточными вечеринками. Зато есть крупный оздоровительный центр «Олимп» с бассейном, тренажерными залами и крытыми кортами.

Для долгих прогулок на свежем воздухе идеально подойдёт озеро Тихое с его благоустроенной набережной и недавно открытым парком «Муза». Чистый морской воздух и тишина соснового бора на берегу озера способны исправить любое настроение, успокоить головную боль и унять тревогу. Как в парке, так и непосредственно на территории комплекса «Стрелка» расположены детские игровые площадки, спортивные площадки и площадки для отдыха взрослых. Также в комплексе предусмотрены 3 гостевые автостоянки.

В 2016 году этот проект был отмечен золотым дипломом в номинации «Лучший архитектурный проект» за участие в региональной выставке Калининградского отделения Союза архитекторов России.

В комплексе предусмотрены однокомнатные квартиры площадью от 35 квадратных метров с грамотными планировками. Это прекрасный вариант в качестве инвестиций в недвижимость у моря или квартиры «на лето» для спокойного отдыха от городской суеты. «Однушки» большей площади (до 45 метров) могут похвастаться вместительными широкими лоджиями с отличным видом. Двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры имеют разные площади, но одинаково удобные планировки. Вы можете выбрать как уютную 55-метровую «двушку», так и просторную 86-метровую «трёшку» для большой семьи.

Здание возводится из монолита с железобетонными перекрытиями и перегородками из керамического кирпича и газосиликатных блоков. Керамический навесной фасад обеспечивает долговременную функциональную надёжность здания. Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, влагоустойчивостью и морозостойкостью.

В комплексе предусмотрено автономное газовое отопление, что, согласитесь, с прибалтийским климатом очень важно. Взять хотя бы нынешнюю зиму. Также установлены современные бесшумные лифты и предусмотрена огороженная благоустроенная территория с площадками и парковками.

Ввести дом в эксплуатацию застройщик намерен в 2021 году. При этом строительство ведётся по новому закону, то есть по системе проектного финансирования при поддержке АО Банк «ДОМ.РФ»*, а это значит, что дольщики на 100% защищены. При этом квартиру в новом комплексе можно купить уже сейчас по вполне приятной для федерального курорта стоимости. И уже через год переехать жить к морю, к тишине, спокойствию и лёгкому аромату хвои в чистом воздухе, пропитанном романтикой и мечтами.

ЖК «Стрелка» возводится при поддержке АО «Банк Дом.РФ». Застройщик — ООО «Светлогорская Горка». Калининград, ул. Ген. Озерова, д. 17Б, 9 этаж (ТЦ «Мега Центр») тел.: 8 (4012) 52-10-99. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.

*АО Банк ДОМ.РФ https://domrfbank.ru/