Финальные условия на автомобили Mazda 2019 года

MAZDA CX-9. Максимум возможного.

Выгода до 400 000 руб!



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Mazda CX-9 сочетает в себе все то, за что вы любите Mazda.

Самый большой, мощный, быстрый и одновременно самый тихий автомобиль.

Три ряда полноценных сидений, премиальные материалы отделки, инновационные технологии — максимум возможного достигнут в Mazda CX-9 нового поколения.

Благодаря новому двигателю SKYACTIV-G 2.5T Mazda CX-9 отличается высокой топливной экономичностью и непревзойденной динамикой.

Владельцам Mazda CX-9 официальный дилер предлагает особые привилегии, премиальное обслуживание и удобные решения в самых востребованных направлениях в рамках программы Mazda Priority Pass.







MAZDA CX-5. Совершенство в движении вперёд.

Выгода до 250 000 руб!

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Инженеры-конструкторы Mazda, придерживаясь японской философии дизайна, создали автомобиль, который безупречно сочетает в себе красоту, изысканность и силу. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto, система кругового обзора и роскошный интерьер с отделкой кожей Nappa.



Mazda CX-5 — динамичный характер предшественника, современный подход к дизайну и технологиям.







MAZDA6. БЫСТРЕЕ. СИЛЬНЕЕ. ВЫШЕ КЛАССОМ.

Выгода до 200 000 руб!

Кредит от 3,9%**



Двигатель SKYACTIV-G 2.5T с турбонаддувом подарил новой Mazda6 впечатляющую динамику и великолепную топливную эффективность. Ее мощь неудержима, но полностью покорна водителю благодаря системе G-Vectoring Control Plus. Комфорт высочайшего класса и возможность дать выход авантюрному духу.

В новой Mazda6 есть все... Кроме компромиссов.







MAZDA3. Новая высота.

Выгода до 200 000 руб!

Рассрочка 0% на 24 месяца!

Новая Mazda3 — это сверхновая в созвездии Mazda.

Изменения, которые произошли с ее обликом, добавили в стремительный и дерзкий характер достоинства и солидности. Изменения, которые претерпел ее интерьер, сделали Mazda3 еще более продуманным, комфортабельным и инновационным автомобилем.

Новая Mazda3 создана перенести ваше восхищение автомобилем на качественно новый уровень.

Подробности по телефону 999-690

Данные предложения действуют до 29.02.2020

Количество автомобилей ограничено.

*Общие условия: Подтверждение дохода не требуется для всех моделей Mazda при сумме кредита до 3 млн руб. и первоначальном взносе не менее 20% от стоимости автомобиля. Валюта кредита рубли РФ. Минимальная сумма кредита 50 тыс. руб., максимальная сумма кредита 6,5 млн. руб.

** Специальная программа Mazda Кредит распространяются на весь модельный ряд новых автомобилей Мазда и действуют в салонах официальных дилеров ООО «МАЗДА МОТОР РУС». Условия кредитования: валюта кредита рубли РФ, первоначальный взнос – не менее 70% от стоимости автомобиля. Срок кредита: 12 мес. Процентная ставка банка: 3,9% годовых в договоре. Обязательное подтверждение дохода. Возможно оформление кредита без подтверждения дохода, в этом случае процентная ставка банка увеличится на 1%. Минимальная сумма кредита 50 тыс. руб., максимальная сумма кредита 3 млн. руб.

Обязательно страхование КАСКО. Компании для оформления КАСКО: АО «АльфаСтрахование», ПАО «РОСГОССТРАХ», ООО «Зетта», ООО «Ренессанс», АО ВСК, САО ЭРГО, СПАО «Ингосстрах», ООО «Согласие», АОГСК «Югория».

Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по кредиту - 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа. Кредит по программе Mazda Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г. регистрационный номер 1792. Информация о ставках кредита и иных параметрах кредитного предложения предоставлена ООО «Русфинанс Банк».

Подробную информацию по вопросам кредитования по программе вы можете получить на сайте www.mazda.ru раздел Mazda Кредит, по телефону ООО «Русфинанс Банк» +7 (495) 926-70-07, сайт www.rusfinancebank.ru или в салонах официальных дилеров ООО «Мазда Мотор Рус».

Обращаем ваше внимание на то, что данное предложение носит информационный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации и ограничено наличием у официального дилера автомобилей, на которое оно распространяется. Доступны иные варианты расчетов при иных параметрах кредита. Цвета и элементы кузова/интерьера на изображении могут отличаться от фактических.