«Практично, стильно, выгодно»: представляем новые кроссоверы Changan

«Больше кроссоверов, хороших и разных» — этим принципом сегодня руководствуется большинство автомобильных брендов. Решение выглядит разумным: на российском рынке кроссоверы выбирают больше 40% покупателей новых автомобилей.

В конце 2019 года мы рассказали об абсолютной новинке для России — компактном кроссовере Changan CS35PLUS. Changan не останавливает экспансию на российский рынок. В начале 2020 года в Калининграде стартуют продажи ещё одной модели — среднеразмерного кроссовера Changan CS55.





Выделяются ли эти машины на фоне конкурентов? Безусловно! И сейчас мы объясним, почему.



Они отлично смотрятся

С внешним видом у моделей Changan проблем нет. Это для диванных критиков фраза «кроссовер из Китая» означает архаичные решения и странный дизайн. В реальности же в подчинении бренда — девять центров разработки, от США до Японии. За дизайн, кстати, отвечает подразделение в итальянском Турине, так что и внешний вид у новинок Changan самый что ни на есть европейский.

Мускулистый облик, острые грани кузова, «хрустальная» оптика — Changan CS55 выглядит очень современно.









Changan CS35PLUS смотрится не менее привлекательно. Вообще, обе модели полны деталей, которыми не грех полюбоваться. Среди них — каскадная решётка радиатора, деликатное применение хрома и некрашеный пластик по периметру кузова.









Сплошная «Европа» — и в интерьерах кроссоверов Changan. Мягкие материалы обивки, большие тач-дисплеи головного устройства, панели приборов с приятной графикой, многофункциональный руль — всё смотрится органично, целостно и дорого. Ничуть не хуже «немцев»!



Они практичны

Владельцам Changan CS35PLUS и Changan CS55 доступен весь набор современных решений и опций. Двухзонный климат-контроль, цифровая «приборка», синхронизация головного устройства со смартфоном, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, ассистенты парковки, круиз-контроль, электрорегулировки сидений и зеркал, подогревы, больше 30 отделений для вещей в салоне — доступно всё.

Ещё кроссоверы Changan славятся тишиной. Например, у Changan CS35PLUS на холостых оборотах посторонние звуки не превышают уровень 36,2 децибелла — это очень достойный показатель. А на ходу со звуками шин и ветра дополнительно борется система активного шумоподавления.

Мощность моторов — по верхним планкам налоговых границ? Безусловно! Например, у Changan CS55 она составляет 143 лошадиных силы. В итоге и машина едет бодро, и лишних денег государству переплачивать не надо.

Они надёжны

Раз уж затронули тему двигателей — представим силовые агрегаты и их сочетания с трансмиссиями. У Changan CS55 это бензиновая турбочетвёрка Blue Core 1.5T. Этот отзывчивый (максимальный крутящий момент 225 Нм доступен уже с 2000 оборотов) и тихий мотор устанавливается на большинство моделей Changan, которых в Китае было продано более миллиона.

Всё равно не доверяете турбомоторам? Очень зря. Согласно оценке авторитетной американской организации J.D. Power, по надёжности и долговечности Changan CS55 занял первое место среди всех компактных кроссоверов на китайском рынке.







При этом не следует считать, что двигатели кроссоверов Changan — какие-то локальные разработки для китайского или российского рынка. Автомобильный концерн Changan уже много лет разрабатывает технологии совместно с Suzuki, Ford или Mazda.

Они безопасны

Снова обратимся к рейтингам — на этот раз от комитета Euro NCAP с его строгими краш-тестами. Changan CS55 получил максимальный результат по безопасности для водителя и пассажиров — 5 из 5 звёзд по методике C-NCAP. Это стало возможным благодаря использованию высокопрочных сталей и лазерной сварки — как на заводах Mercedes-Benz или BMW.

От пассивной безопасности автомобилей Changan не отстаёт и активная. Автомобили обладают полным набором современных ассистентов: ABS, ESP, подушки безопасности, мониторинг слепых зон, помощь при старте на подъёме или движении со склона.

Все эти системы реально повышают безопасность на дороге. Например, система ABS и ESP от компании Bosch помогает остановить Changan CS35PLUS со скорости 100 км/ч всего за 35,6 метра. Это результат на уровне спортивных автомобилей.

Они привлекательны для покупки

Все эти преимущества не имели бы значения, если стоимость кроссоверов Changan была завышена. Однако китайский концерн разумно подходит к ценообразованию, предлагая «много автомобиля за свои деньги».

Купить яркий и компактный кроссовер Changan CS35PLUS с учётом спецпредложений можно, начиная с 969 900* тысяч рублей. За эти деньги конкуренты могут предложить либо морально устаревшие модели (как «французы»), либо издевательски пустые комплектации — вплоть до заглушки вместо головного устройства (как «корейцы»).

В максимальной комплектации (с «жирными» опциями вроде панорамной крыши или дистанционного запуска двигателя) Changan CS35PLUS обойдётся чуть более чем в 1,1 миллиона рублей*. В этом варианте у компактного кроссовера из Китая вообще нет конкурентов. Для сравнения: цены на «японцев» или «немцев» только стартуют от 1,4 миллиона рублей и стремятся к бесконечности.









Не менее разумной покупкой среди одноклассников выглядит и Changan CS55. Цены на кроссовер с учётом спецпредложений будут начинаться от 1 159 900 рублей. Здесь у модели Changan наблюдается ещё больший отрыв от конкурентов. «Французы» в схожей комплектации обойдутся от 1,3 миллиона, «корейцы» — от 1,5 миллиона, а «японцы» или «немцы» — от 1,8 миллиона.







При этом у владельца Changan вряд ли будут поводы позже жалеть о своём выборе. Модели CS35PLUS и CS55 — это современные, цельные, продуманные и качественные автомобили.



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ООО «Сапфир» — официальный дилер «Changan». 236011, Калининград, аллея Смелых, 200 Б.