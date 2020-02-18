В Калининграде музыкальная сенсация: Шопен в стиле джаз

1 марта в 18.00 в филармонии — музыкальная сенсация: знаменитые шопеновские прелюдии, этюды, ноктюрны и мазурки прозвучат в оригинальной джазовой интерпретации.

Концерт проводится при поддержке Генерального консульства Республики Польша в Калининграде.

Этот необычный проект представит калининградцам уникальныйАнджея Ягодзиньского» (Польша). Концерт посвящен 210-летию со дня рождения великого польского композитора Фредерика Шопена.Анджей Ягодзиньский — великолепный джазовый пианист, композитор и аранжировщик, участник крупнейших джазовых фестивалей мира, Адам Цегельский — виртуоз контрабаса, как джазовой, так и классической музыки, Чеслав «Малый» Бартковский — легенда польской джазовой сцены, «озвучат» свою джазовую версию произведений Фредерика Шопена.Первая пластинка трио под названием «Шопен» (1993), стала событием, завоевала сердца слушателей не только в Польше, но и во Франции, в Финляндии, Турции, Венгрии, США и Мексике и собрала все возможные польские музыкальные награды.

Следующий диск «Chopin Once More» тоже ошеломил и взбудоражил мир поклонников классики. Продолжая сохранять дух Шопена, трио оперировало оригинальным материалом с абсолютной творческой свободой.

Сегодня, после записи третьего диска «Chopin — Les Brillantes, руководитель трио Анджей Ягодиньский говорит: «Мы не боимся риска. Наша идея прошла проверку, произведения окрепли, и мы уже знаем, что их можно играть как джазовые стандарты, без запретов и страха, что кто-то нас осудит за разрушение памятников».

В программе выступления трио в зале Калининградской филармонии — знаменитые произведения Шопена в авторской интерпретации А.Ягодзиньского. Это мирового уровня адаптация классики, прекрасно отражающая современное видение музыки великого композитора, который не перестает волновать интеллектуально и эмоционально.



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*ГБУК «Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова»

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