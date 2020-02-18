В Калининграде музыкальная сенсация: Шопен в стиле джаз

1 марта в 18.00 в филармонии — музыкальная сенсация: знаменитые шопеновские прелюдии, этюды, ноктюрны и мазурки прозвучат в оригинальной джазовой интерпретации.

Этот необычный проект представит калининградцам уникальный ансамбль «Джаз-трио Анджея Ягодзиньского» (Польша). Концерт посвящен 210-летию со дня рождения великого польского композитора Фредерика Шопена.

Концерт проводится при поддержке Генерального консульства Республики Польша в Калининграде.

Титулованные музыканты: Анджей Ягодзиньский — великолепный джазовый пианист, композитор и аранжировщик, участник крупнейших джазовых фестивалей мира, Адам Цегельский — виртуоз контрабаса, как джазовой, так и классической музыки, Чеслав «Малый» Бартковский — легенда польской джазовой сцены, «озвучат» свою джазовую версию произведений Фредерика Шопена.


Первая пластинка трио под названием «Шопен» (1993), стала событием, завоевала сердца слушателей не только в Польше, но и во Франции, в Финляндии, Турции, Венгрии, США и Мексике и собрала все возможные польские музыкальные награды.

Следующий диск «Chopin Once More» тоже ошеломил и взбудоражил мир поклонников классики. Продолжая сохранять дух Шопена, трио оперировало оригинальным материалом с абсолютной творческой свободой.

Сегодня, после записи третьего диска «Chopin — Les Brillantes, руководитель трио Анджей Ягодиньский говорит: «Мы не боимся риска. Наша идея прошла проверку, произведения окрепли, и мы уже знаем, что их можно играть как джазовые стандарты, без запретов и страха, что кто-то нас осудит за разрушение памятников».

В программе выступления трио в зале Калининградской филармонии — знаменитые произведения Шопена в авторской интерпретации А.Ягодзиньского. Это мирового уровня адаптация классики, прекрасно отражающая современное видение музыки великого композитора, который не перестает волновать интеллектуально и эмоционально.

Бронируйте билеты: здесь.


*ГБУК «Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова»
236039, г. Калининград, ул. Б. Хмельницкого, 61 А, ОГРН 1023901648165, ИНН 3907009554, КПП 390601001

12+

Фото — Pawel Cegielski
Справка

Калининградская областная филармония имени Е.Ф. Светланова

г. Калининград, ул. Б.Хмельницкого, 61А
+7 (4012) 64 78 90
+7 (4012) 64 23 70
www.kenigfil.ru
Вконтакте
93
Бизнес
Источник: Генеральное консульство Республики Польша в Калининграде
Есть мнение

Кажется, нас обманывают

Замглавреда «Нового Калининграда» Вадим Хлебников о том, почему не надо менять Конституцию.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter