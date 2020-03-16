Врач-косметолог: «Изменить овал лица можно без пластической операции»

Может ли косметологическая процедура заменить пластическую операцию при «неровных» или асимметричных чертах лица? Может — если это тредлифтинг мезонитями, который становится все популярнее и вызывает огромный интерес. Мы побеседовали о тредлифтинге с практикующим врачом-косметологом калининградского медицинского центра Class Clinic Еленой Олеговной Стародубовой.

Для каких целей применяют тредлифтинг мезонитями, в каких ситуациях эта процедура эффективнее прочих методов?

С помощью тредлифтинга мезонитями можно изменить овал лица, причем мы корректируем даже асимметрию лица. Если пациент хочет, чтобы этот эффект был обратимым, а также стремится уменьшить травматичность и инвазивность, стоит выбрать именно тредлифтинг. Cразу после процедуры можно продолжать общественную жизнь, ходить туда, куда вы привыкли. Это огромное преимущество по сравнению с классическими пластическими операциями — после них неизбежен долгий и не очень приятный восстановительный период.

Как проводится тредлифтинг мезонитями?

В определенные слои кожи вводятся нити из полидиоксанона. Специалист формирует натяжение тканей в проблемных зонах. Подобно хирургическому шовному материалу, полидиоксанон со временем рассасывается. Но пока эти нити находятся в коже, они активизируют образование коллагена и, таким образом, формируют коллагеновый каркас вокруг себя. В течение 12-17 месяцев нити рассасываются, а сформированный каркас остаётся.







Сколько длится эффект от тредлифтинга?

Эффект от нитей может сохраняться в течение двух — двух с половиной лет.

Можно ли применять тредлифтинг мезонитями при асимметрии лица, вызванной неврологическими заболеваниями?

Если заболевания уже нет, а симптоматика в виде асимметрии остаётся, то процедуру проводить можно. Если заболевание проявляется в острой форме, то тредлифтинг использовать нельзя. Дело в том, что мы работаем с кожей и не затрагиваем нервы, нервные пучки и сплетения, соответственно, процедура может повлиять лишь рефлекторно, а при прогрессировании заболевания асимметрия может появиться вновь. Лучше всего дождаться полного выздоровления.

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