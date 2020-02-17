Скидка до 20%: квалифицированная реабилитация причины патологии с болью

В свете смены сезона с зимнего на весенний медстатистика показывает, что в несколько раз учащается риск обострения хронических заболеваний, изнуряющих человека болевым синдромом разной локализации. На сегодняшний день заболевания опорно-двигательного аппарата и нервной системы, сопровождаемые острой и хронической болью, приобрели практически характер эпидемии в нашем обществ

Многие пациенты в поисках спасения мечутся от одной поликлиники к другой, не находя должной помощи, кто-то занимается самолечением, при этом получая еще более серьезные проблемы со здоровьем! Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа «Инь-Янь» в Калининграде за 16 лет своей работы принял и оказал профессиональную помощь десяткам тысяч пациентов с различными видами патологии, сопровождающейся болевым синдромом. 

Примеров данных заболеваний очень много. Самые часто встречающиеся — это патология позвоночного столба, осложненная протрузиями и грыжами межпозвоночных дисков, артрозо-артриты различных суставов, искривление позвоночника, воспаление и ущемление различных периферических нервов (седалищный, лицевой, тройничный, межреберный и т. п.), воспаление различных сплетений (шейные, плечевые и т. д.), также боль может сопровождать такие состояния, как посттравматический синдром разной локализации, различные виды неврозов (включая кардионевроз и т. п.)

Ключевой принцип в «Инь-Янь» — это индивидуальный подход к каждому пациенту, максимально возможная оперативная постановка правильного клинического диагноза и назначение комплексного лечения причины заболевания в кратчайшие сроки от обращения больного!

Пациенты филиала — это жители практически со всей России и наши зарубежные гости из Литвы, Германии, Белоруссии и других стран.

Прием ведется сертифицированными специалистами с большим опытом с Дальнего Востока. Деятельность лицензирована!

До 29 февраля сезонные скидки на лечение боли — до 20%!

Прием пациентов ведется по предварительной записи. Телефоны администратора медцентра для записи и справок: +7 (4012) 36-88-77 и моб. тел. +7-906-217-999-7

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка

Инь-Янь Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа

г. Калининград, ул. Александра Невского, 11-15
+7 (4012) 36 88 77
+7 906 217 99 97
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Источник: Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа «Инь-Янь»
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