Калининградский холдинг стал призером выставки «Продэкспо-2020» в Москве

10-14 февраля в Москве проходила 27-я Международная продовольственная выставка «Продэкспо 2020».

Эта крупнейшая выставка ежегодно представляет продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов.

В прошлом году «Продэкспо» собрал более 2600 участников из 70 стран. За 5 дней выставку посетили более 65 тысяч специалистов, проведено свыше 6000 переговоров с посетителями, закупщиками и лидерами рынка. И с каждым годом популярность выставки растет, давая участникам отличный старт в продвижении продукции на рынок.

Одним из участников от Калининградской области стал мясоперерабатывающий холдинг «Альмак».





Третий год подряд продукция группы компаний «Альмак» выставляется на дегустационном конкурсе выставки. По традиции ведущий отраслевой конкурс был проведен Центральной дегустационной комиссией Министерства сельского хозяйства РФ с целью поддержки отечественных производителей, расширения ассортимента и продвижения их продукции.

Два мясных деликатеса торговой марки «Альмак» были отмечены экспертным жюри в номинации «Инновации в технологии». Золотых медалей удостоились:

— говядина «Брезаола» — изысканное сыровяленое мясо, изготовленное по классическому итальянскому рецепту

— свинина «Датская» с травами — новинка, созданная осенью 2019 года и сразу ставшая хитом продаж. Это томленная со специями и зеленью свинина, имеющая сочную консистенцию и насыщенный аромат.





Мясоперерабатывающий холдинг «Альмак» уже более 20 лет производит высококачественные колбасы, мясные деликатесы и полуфабрикаты, с каждым годом расширяя свой ассортимент высококачественными, оригинальными и эксклюзивными продуктами

«Альмак» — есть культура есть!

almak.ru

Инстаграм

ВКонтакте