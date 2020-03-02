УЗИ и консультация гинеколога за 1 200 рублей — запишитесь со скидкой 20%

С 1 по 31 марта в медцентре Class Clinic действует скидка на приём и обследование у гинеколога. Ультразвуковое исследование органов малого таза + обследование на кресле + консультация врача стоят всего 1 200 рублей!
Гинекологи Class Clinic помогают пациенткам по целому ряду вопросов:
— Усиление либидо и чувствительности при половом акте с помощью аугментации (восполнение объема точки G)
— Интимное омоложение при опущении стенок влагалища, зиянии половой щели, для устранения родовых травм и растяжений
— Решение вопроса недержания мочи без операции — с помощью гиалуроновой кислоты и нитевого лифтинга⠀⠀
— Диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путём, инфекционных заболеваний⠀⠀
— Диагностика и лечение патологий шейки матки⠀⠀
— Лечение эрозии шейки матки⠀⠀
— Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза⠀⠀
— Лечение миомы и эндометриоза без операции⠀⠀
— Лечение бесплодия
— Лечение молочницы (кандидоза)⠀⠀⠀
— Решение проблем климактерического периода
— Коррекция нарушений менструального цикла и болезненных менструаций⠀
— Индивидуальный подбор методов контрацепции⠀⠀⠀⠀
— Удаление папиллом, кондилом
Основные симптомы, при которых нужно срочно обратиться к гинекологу:
— Выделения из влагалища (бели)
— Боли внизу живота
— Болевые ощущения во время полового контакта
— Межменструальные кровотечения
— Постоянные или периодические нарушения менструального цикла
Запишитесь на приём к опытным гинекологам любым удобным способом:
1. На сайте медицинского центра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта.
2. По телефону
3. В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp:
Срок действия акции: с 1.03.2020 г. по 31.03.2020 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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