УЗИ и консультация гинеколога за 1 200 рублей — запишитесь со скидкой 20%

С 1 по 31 марта в медцентре Class Clinic действует скидка на приём и обследование у гинеколога. Ультразвуковое исследование органов малого таза + обследование на кресле + консультация врача стоят всего 1 200 рублей!



Гинекологи Class Clinic помогают пациенткам по целому ряду вопросов:



— Усиление либидо и чувствительности при половом акте с помощью аугментации (восполнение объема точки G)

— Интимное омоложение при опущении стенок влагалища, зиянии половой щели, для устранения родовых травм и растяжений

— Решение вопроса недержания мочи без операции — с помощью гиалуроновой кислоты и нитевого лифтинга⠀⠀

— Диагностика и лечение заболеваний, передающихся половым путём, инфекционных заболеваний⠀⠀

— Диагностика и лечение патологий шейки матки⠀⠀

— Лечение эрозии шейки матки⠀⠀

— Лечение воспалительных заболеваний органов малого таза⠀⠀

— Лечение миомы и эндометриоза без операции⠀⠀

— Лечение бесплодия

— Лечение молочницы (кандидоза)⠀⠀⠀

— Решение проблем климактерического периода

— Коррекция нарушений менструального цикла и болезненных менструаций⠀

— Индивидуальный подбор методов контрацепции⠀⠀⠀⠀

— Удаление папиллом, кондилом







Основные симптомы, при которых нужно срочно обратиться к гинекологу:

— Выделения из влагалища (бели)

— Боли внизу живота

— Болевые ощущения во время полового контакта

— Межменструальные кровотечения

— Постоянные или периодические нарушения менструального цикла

Запишитесь на приём к опытным гинекологам любым удобным способом:

1. На сайте медицинского центра через форму записи или с помощью онлайн-консультанта.

2. По телефону (4012) 33-44-55.

3. В мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp: 8909 777-800-9.

Срок действия акции: с 1.03.2020 г. по 31.03.2020 г. Об организаторе акции, правилах ее проведения, о размерах скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону (4012) 33-44-55.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.