Три вопроса о том, что дает оформление зарплатной карты в Калининграде

Зарплатные проекты — один из тех банковских продуктов, которые позволяют экономить и зарабатывать и банку, и людям, получающим зарплату на карточку. Банкам зарплатные проекты интересны тем, что они получают доступ к дополнительной ликвидности и могут лучше понимать своего клиента, а сами клиенты могут рассчитывать на дополнительные бонусы. На примере Сбербанка, на карточку которого получает зарплату примерно каждый второй калининградец, мы проанализировали, какие преимущества дает оформление зарплатной карты.

На чем можно сэкономить?

Основная экономия от оформления зарплатной карты состоит в том, что не нужно ежегодно платить за ее обслуживание. Для обычных дебетовых карт цена обслуживания составляет 750 рублей в год, а для золотых — 3000 рублей. Кроме того, для держателей золотых зарплатных карт услуга смс-оповещения предоставляется бесплатно. С зарплатных карт клиентов также не берутся комиссии за снятие наличных в банкоматах банка во всех регионах России и странах присутствия Сбербанка (например, в Чехии или Белоруссии).

Оформить золотую зарплатную карту может практически любой работник бюджетной сферы. В Сбербанке отмечают, что региональный госсектор — это их приоритет, например, любому сотруднику Министерства обороны РФ всегда банком предоставляется «Золотая карта», а иногда и карты более высокого уровня.

Золотой статус карточки дает возможность увеличить кэшбек по отдельным категориям покупок (5% — в категории «кафе и рестораны», 1% — в категории «супермаркеты» бонусами «Спасибо») и получать более существенные кэшбеки (до 30%) у партнеров Сбербанка.

Кроме того, наличие зарплатной карточки позволяет экономить на оплате услуг мобильной связи. Сбербанк недавно запустил в Калининградской области своего виртуального мобильного оператора «СберМобайл» и дает более дешевые тарифы (от 170 руб. в месяц) для корпоративных клиентов банка. Связь можно оплатить бонусными баллами «Спасибо».









Есть еще какие-либо неденежные преимущества?

В первую очередь это более низкие ставки по кредитам. Так как банк видит ваши доходы, то готов меньше перестраховываться при формировании индивидуального предложения, что приводит к заметному снижению процентной ставки по сравнению с держателями простых дебетовых карт.

Недавно стала доступна еще одна важная опция: быстрое и простое рефинансирование всех кредитов. Ранее, чтобы рефинансировать кредит одного банка в другом, нужно было идти в кредитовавший банк и получать справки. Сейчас информация по всем кредитам автоматически подгружается в «Сбербанк Онлайн» из бюро кредитных историй. Чтобы выбрать кредит или кредитную карту, которую вы хотите рефинансировать из стороннего банка, достаточно просто поставить галочку в соответствующем окне.

Доступна актуальная для чиновников функция моментального получения справок о доходах. В предыдущие годы на данную услугу возникал ажиотажный спрос, в начале года и многим госслужащим приходилось срочно бежать в отделение банка. Теперь можно обойтись без бумажной волокиты и быстро сформировать справку о своих доходах в электронном виде.

В рамках зарплатного проекта Сбербанк также закрепляет персонального менеджера по продуктам банка за конкретной организацией. Если у ее сотрудников возникают вопросы, то они могут бесплатно пригласить своего менеджера и обсудить с ним возникшие вопросы, а также оформить интересующие продукты прямо на работе.







Насколько легко поменять банк, на карточку которого приходит зарплата?

Так называемое «зарплатное рабство» отменили в 2014 году, и с тех пор от сотрудника, желающего «приписаться» к другому банку, требуется только желание и заявление в бухгалтерию. За пять лет с момента принятия закона стало понятно, что компании не всегда легко соглашаются с желанием своих сотрудников сменить банк для получения зарплаты (иногда это снижает обороты по счетам компаний и ухудшает условия кредитования), поэтому в середине 2019 года был принят закон о введении штрафов за препятствование смене зарплатного банка (на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.). Ожидается, что эта мера снимет препятствия, которые раньше возникали перед желающими сменить банк.

*ПАО Сбербанк