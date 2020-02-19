Сытные или сладкие: где и как выбрать пироги на праздничный стол

На 23 февраля праздничный стол украсят пироги, торты и пирожные от компании «Пироги а-ля русс», которые придутся по вкусу и сладкоежкам, и гурманам, и просто тем, кто ценит качественные ингредиенты, кулинарные традиции и домашнее тепло.

Уже на протяжении пяти лет миссия «Пирогов а-ля русс» остается простой и понятной: готовить только то, что хотелось бы заказывать снова и снова. Подтверждением этому является счетчик, установленный на сайте компании: на сегодняшний день уже 23 831 разнообразных пирогов и кондитерских изделий украсили столы и не один праздник калининградцев и жителей области. Секрет успеха прост: натуральные ингредиенты, постоянное улучшение рецептур и домашнее тепло, которое вкладывает в производство вся команда и которую чувствует каждый заказчик.


Кондитеры и пекари из «Пирогов а-ля русс» регулярно проходят стажировку у коллег в Голландии, результат — вроде бы знакомые всем рецепты из детства, но несколько переиначенные на европейский лад. В пекарне шутят, что тот человек, кто хоть раз попробовал их торт «Наполеон», теперь заказывает только его, и добавляют, что заложниками восхитительного торта стали и сами: без него не обходится ни один праздник в компании. Другая сладость, которую обязательно нужно попробовать здесь — это яблочный пай. Кто-то скажет, что яблочным пирогом удивить невозможно, но в «Пирогах а-ля русс» готовят практически торт: на вкусном и нежном сдобном тесте томятся кисло-сладкие ломтики яблок в облаке из натуральных сливок и под карамельно-миндальной крошкой. Лучше один раз попробовать!


Тем, кто сладкому предпочитает сытное и основательное, стоит задумать о несладких пирогах: с печенью, с курицей, с мясом и грибами, с овощами и копчеными колбасками, с капустой, с луком и яйцом или с ветчиной и сыром. Если вдруг дрожжевое тесто наскучило, то смело заказывайте лоранские пироги: например, с тунцом. Съедается за минуты, не остается ни крошки, да и вес его больше, чем у классического пирога: в самый раз для большой компании. С выбором определиться трудно: у «Пирогов а-ля русс» нужно пробовать все, тем более что праздников в календаре предостаточно, да и для вкусного ужина повод, как правило, не нужен. А после того, как определились, все проще простого: вы оформляете заказ на сайте, оплачиваете картой онлайн или наличными при получении курьеру по факту выполнения заказа и ждете: горячее угощение с пылу-жару попадет вам на стол не позднее чем через 3 часа после того, как вы оформите заказ.

Торты и пироги от этой компании станут лучшим украшением вашего стола, отличным подарком и прекрасной альтернативой коробкам конфет и сувенирам, о которых забудут на следующий день.

Выбирайте пироги на сайте компании: https://pirogi39.ru/

Или звоните по телефону, администратор поможет вам сделать правильный выбор: (4012) 377-36.

Справка

Пироги "А-ля Русс" производственная компания

г. Калининград, наб Правая, 2
+7 (4012) 56 02 90
+7 (4012) 37 73 66
pirogi39.ru
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Источник: «Пироги А-ля русс»
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