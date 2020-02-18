На «Балтике» прошел турнир по мини-футболу «Зимний мяч Автотор»

Крупнейшее предприятие Калининградской области «Автотор» продолжает традиции развития массового спорта. 15 и 16 февраля в Калининграде на стадионе «Балтика» прошел V Международный турнир по мини-футболу «Зимний мяч Автотор 2020».

Соревнования установили рекорд — свыше 1 тысячи участников и более 4,5 тысячи гостей. В турнире сыграли 44 команды школ региона, Польши и Литвы и 44 команды предприятий и организаций из Калининградской области, Москвы, других регионов России и стран зарубежья.

Турнир традиционно проходил при поддержке правительства Калининградской области и администрации Калининграда. В своем приветствии губернатор Антон Алиханов поблагодарил «Автотор», подчеркнув, что компания по своей инициативе вот уже пятый раз проводит масштабный праздник футбола и здорового образа жизни. А мэр Калининграда Алексей Силанов отметил важность того, что крупные предприятия региона реализуют социально-значимые проекты.

Президент-генеральный директор ООО «Автотор Холдинг Менеджмент» Андрей Горбунов поблагодарил все команды за участие в турнире, пожелал участникам удачи и выразил уверенность, что в соревнованиях не будет ни одного проигравшего. Он выразил благодарность правительству Калининградской области и администрации Калининграда за поддержку мероприятия. Андрей Горбунов подчеркнул, что турнир — лишь часть большой социальной программы «Автотора», на которую направляются значительные средства. Так, в 2020 году «Автотор» заканчивает возведение самого крупного в регионе ФОКа стоимостью свыше 2 млрд рублей. И, кстати, здесь расположено единственное в России крытое футбольное поле, сертифицированное по стандартам FIFA.

Все два дня на стадионе «Балтика» проводились разнообразные конкурсы, детская анимация, фестиваль стритфуда, розыгрыши призов. Главным призом первого дня стал электросамокат. Во второй день разыгрывалась игровая консоль Sony PlayStation 4 Pro.







В финале для гостей турнира состоялся концерт популярной певицы Клавы Кока, которая исполнила свои лучшие песни. А небо над «Балтикой» расцветил праздничный фейерверк, который подарил калининградцам «Энерготрансбанк», выступивший генеральным партнером соревнований.

Итоги турнира

Детские команды

1 место. «Олимпия» (Польша)

2 место. «Автотор» (Калининград)

3 место. «Клайпеда-1» (Литва)

Взрослые команды