Знакомьтесь, Geely Coolray!

Есть вещи, которые вдохновляют, лишают дара речи, мотивируют. Эмоции и любовь. Амбиции и серьёзные вызовы. Уверенность в своих силах и страсть к жизни. Увлечения и новые открытия. Скорость и ощущение драйва. Новый Geely Coolray.

Экстерьер



Внешность компактного кроссовера напоминает экстерьер большинства современных внедорожников. Только оформление радиаторной решётки сразу выдаёт китайское происхождение. Но имеются у Geely SX11 и особенности, которые выделяют модель из числа потенциальных конкурентов.







Новый кроссовер отличается выпуклым капотом и весьма агрессивным передним бампером с большими воздухозаборниками. Передние фары сужены, как и должно быть у современных кроссоверов. Интересными кажутся боковые зеркала. Их задняя часть оформлена материалом, внешне похожем на карбон.

Geely SX11 выделяется в дорожном потоке благодаря увеличенным колёсным аркам. От задних фар вниз отходит дугообразные полоса, подчеркивающая окончание рельефной двери багажного отделения.









Интерьер

Geely SX11 считается бюджетной моделью, но интерьер китайского кроссовера отлично проработан.

Вверху консоли располагается большой дисплей и блок климатического управления. Приборная панель выполнена в традиционном стиле. Руль оформлен в спортивном дизайне.

Основную часть центральной панели отвели под 12-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса с системами Android Auto, MirrorLink и Apple CarPlay, последняя встречается достаточно редко в китайских автомобилях.





Передние и задние сиденья получились более спортивными. Водительское сиденье можно отрегулировать в различных направлениях с помощью электропривода. Сиденье переднего пассажира также регулируется. По дизайну передние сиденья Geely SX11 получили массивную боковую поддержку, высокую спинку, большие подголовники с регулировкой угла наклона.

Техническая начинка

Geely SX11 сконструирован на абсолютно новой платформе с независимой передней подвеской и торсионной задней балкой.

Автомобиль укомплектован моторами от Volvo. Это 1,5-литровый двигатель, способный развивать 177 л.с мощности и 255 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 7-ступенчатой КПП роботизированного типа с двойным сцеплением.

Также новая модель может похвастаться светодиодной оптикой, системами кругового обзора, распознавания пешеходов, автопарковки, мультимедийным комплексом с навигационным модулем и огромным дисплеем. В дополнение покупатели китайской модели Geely SX11 получают 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу, бесключевой доступ, климатическую установку, функцию мониторинга “слепых мест” и доступ в интернет.