«VIP Clinic»: акция для мам — скидка до 30% на увеличение груди

Стать мамой мечтает практически каждая женщина. Но часто бывает, что после рождения ребенка женщина испытывает не только огромную радость, но и огорчение из-за изменений, которые претерпело ее тело в период беременности и после рождения малыша. Чтобы в короткие сроки обрести желаемую форму, женщины пересматривают рацион питания, посещают спортзал, записываются на консультацию к косметологу, а многие планируют визит к пластическому хирургу.

О том, с какими проблемами сталкиваются мамы после рождения ребенка и почему принимают решение о пластике груди, мы узнали у пластического хирурга, члена профильной комиссии по пластической хирургии при главном внештатном специалисте Министерства здравоохранения РФ Мантуровой Натальи Евгеньевны и руководителя сети клиник пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic» Круглика Сергея Викторовича.







Круглик Сергей Викторович: Пластический хирург Института Пластической хирургии и косметологии; кандидат наук; член профильной комиссии по пластической хирургии при главном внештатном специалисте Министерства здравоохранения РФ — Мантуровой Натальи Евгеньевны; руководитель направления УЦ «Ланцет», действующий член ОПРЭХ; руководитель сети клиник пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic» Москва, Калининград.



Можно ли быстро прийти в форму после родов?

Если говорить о фигуре, при соблюдении диеты и регулярных физических упражнений вернуться в форму возможно за несколько месяцев, но с формой и размером груди дела обстоят несколько сложнее. Причин тому может быть масса: например, у одной из моих пациенток дочка предпочитала кушать только из одной груди, а не чередовать. Как бы мама ни пыталась исправить ситуацию — дочка настаивала на своем. После окончания периода кормления это сильно сказалось на форме груди. А если у мамы два или три ребенка и все были на грудном вскармливании, меняется не только форма, меняются объем, упругость груди, восстановление которых уже задача пластического хирурга.

Чаще всего за пластикой груди обращаются именно мамы. Поэтому мы уже 4 года проводим специальную акцию для мам, предоставляя скидку до 30% на наиболее востребованные услуги маммопластики: увеличение и подтяжку груди.

Если мама родила первого ребенка, то скидка составит 10%, для мам с двумя детьми — 20%, с тремя — 30%. Цены в клинике вполне доступны, а если пациенту комфортна оплата частями, он может воспользоваться рассрочкой платежа.





Какие вопросы о пластике груди задают чаще всего?

Женщины по своей природе хотят всегда выглядеть привлекательными, но при принятии решения о пластической операции их всех объединяют общие сомнения и неуверенность: «смогу ли я впоследствии кормить грудью», «будут ли шрамы», «через сколько времени после родов можно ставить импланты». На все эти и другие вопросы мы подробно отвечаем на консультациях.

Страхи и сомнения — это естественно, важно, чтобы у пациента было четкое понимание что с ним будет происходить. Поэтому мы разъясняем все возможные нюансы: как нужно готовиться к операции, какие анализы нужны и почему важно их сдавать, как проходит сама операция, как будет проходить реабилитационный период. На консультации пациентка примеряет импланты разного размера и формы. На самом деле на этом этапе многие девушки понимают, что ошиблись с изначально желанным размером и выбирают другой.



Какая форма имплантов популярнее?

Современный тренд и в косметологии, и в пластической хирургии — естественность, гармоничность в образе и отсутствие явных признаков вмешательства доктора. При увеличении груди популярны анатомическая и круглая формы, но, опять же, конкретному пациенту мы рекомендуем ту форму, которая по анатомии подходит именно ему.







Последние разработки в области оборудования, технологий, методик и материалов позволяют достигнуть максимальной естественности. Шрам от операции практически незаметен, форма груди соответствует конституции пациента, а на ощупь отличить грудь с имплантом от естественной сможет, пожалуй, только специалист. В «VIP Clinic» мы используем импланты американского производителя Mentor, одобренные Мировым комитетом медицинских гарантий и качества материалов в пластической хирургии. Допустимый риск осложнений при использовании эндопротезов Mentor составляет всего 1,1 %. Это минимальный уровень среди изделий аналогичного класса.

Как выбрать врача и клинику для проведения пластической операции?

Многие пациенты пытаются найти клинику и врача, основываясь на информации на форумах и личных рекомендациях знакомых. Отзывы важны, но это не единственный фактор, на который важно обращать внимание. У пластического хирурга важен в первую очередь практический опыт и квалификация. Особое внимание следует обращать на методики работы и повышение квалификации специалиста. Пластическая хирургия — область, в которой постоянно появляются новые технологии, и чтобы применять их в работе, важно непрерывное развитие. Что касается клиники, здесь важны оборудование и материалы, которые используются в работе, квалификация всех специалистов и экспертные оценки профессионального сообщества.







В сети клиник пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic» каждому пункту уделяется особое внимание: все операции проводятся на передовом оборудовании высококвалифицированными специалистами с многолетней практикой. Поэтому пациенты могут быть уверены в качестве результата!

Посмотреть результаты маммопластики и увидеть преображение пациентов вы можете на сайте vipclinic39.ru.

Также вопросы об операции вы можете задать напрямую пластическому хирургу, главному внештатному специалисту пластическому хирургу СВАО, САО г. Москвы, руководителю сети клиник пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic» Москва, Калининград — Сергею Викторовичу Круглику в Instagram.

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