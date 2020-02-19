Тренды делового сезона: как быть успешным на рынке?

Как стать инвестором и быть максимально успешным на фондовом рынке? Для этого нужны индивидуальные консультации проверенных опытных экспертов, таких как специалисты инвестиционной компании «Фридом Финанс». Наши консультанты и аналитики предоставляют клиентам полное сопровождение и активную помощь с идеями для биржевых сделок.

Инвестиции в фондовый рынок уже не ассоциируются только с Уолл-стрит, Гонконгом или Лондоном. Все более популярны они среди российских частных инвесторов. Так, за последние полтора года на Московской бирже открыт миллион новых счетов. Это треть всех счетов за 25 лет работы ведущей отечественной площадки. Фондовый рынок позволяет получать пассивный доход и эффективно решать разнообразные финансовые задачи. На доход от инвестиций вы можете купить жилье, накопить на образование для детей или на кругосветное путешествие для всей семьи. Более того, инвестиции могут стать дополнительной статьей вашего дохода прямо сейчас.







Правда, для этого нужно знать, как работает фондовый рынок, и разбираться в его инструментах, например, иметь представление о различиях в доходностях и рисках между акциями и облигациями. Но, как правило, у современного человека нет времени на то, чтобы изучить процесс инвестирования во всех тонкостях и деталях. И все же это не значит, что вы, как занятой человек, не можете стать инвестором и зарабатывать на бирже. В решении этой задачи вам всегда готовы помочь профессионалы.

ИК «Фридом Финанс» предоставляет услуги персонального консультирования клиентов. Вас будет сопровождать личный консультант, работающий с десятками специалистов: аналитиками, риск-менеджерами, трейдерами, — чтобы вы смогли достичь своих целей, инвестируя в инструменты фондового рынка. Опытный специалист поможет вам определить финансовые цели и сформировать инвестиционный портфель, будет сообщать о благоприятном времени для покупки или продажи ценных бумаг, а также подбирать для вас лично новые инвестиционные идеи. Персональному консультанту можно дать поручение на совершение сделок от вашего имени по заранее оговоренным условиям. Так вы не будете испытывать лишний стресс и тратить свое драгоценное время.

Над созданием новых инвестиционных идей во «Фридом Финанс» трудится целый аналитический департамент. Доступ к фондовому рынку предоставляют многие брокеры. Преимуществом «Фридом Финанс» является то, что ее специалисты своевременно ориентируют клиента относительно наиболее интересных инвестиционных идей, особенно на американском рынке. Эти идеи формируются на основе анализа финансовых показателей компании, ее положения в отрасли и актуальных для нее событий. Когда выходит срочная новость, способная повлиять на котировки торгующихся на бирже компаний, специалисты действуют незамедлительно и в кратчайшие сроки информируют клиентов об изменениях на рынке.







Сегодня мы подобрали несколько инвестидей для долгосрочного инвестирования.



The Walt Disney Company

Целевая цена: $164

Потенциал роста: 16%

Компания делает ставку на стриминговую платформу Disney+ и активно работает над ее глобальной экспансией. В 2020 году сервис появится в странах Европы и в Индии. На конец 2019 года число подписчиков Disney+ составило 26,5 млн человек. Сервис конкурирует с Netflix, HBO и аналогами благодаря уникальному позиционированию (зрители младшего возраста) и портфелю «кассовых» франшиз («Звездные войны» и другие). Цель к 2024 году — от 60 до 90 млн подписчиков. Считаем, что акции Disney продолжат расти быстрее индексов.



Comcast Corporation

Целевая цена: $54

Потенциал роста: 21%

Крупнейший провайдер кабельного интернета и ТВ в США. В 2020 году акции Comcast могут вырасти за счет повышения рекламных доходов на фоне президентских выборов в США и запуска стримингового сервиса Peacock. Доступ к нему будет бесплатным, а доход — исключительно рекламным. В портфеле компании оригинальный контент от студии Universal и миллионы лояльных пользователей кабельного интернета и платформы Xfinity. Кроме того, выборы позитивно повлияют на рекламные доходы канала Sky и провайдера финансовых новостей CNBC.

Alnylam Pharmaceuticals

Целевая цена: $145

Потенциал роста: 23%

Компания разрабатывает терапию, позволяющую «заглушить» активность нежелательных генов. Ее лекарства могут помочь в борьбе с врожденными заболеваниями. Сегодня в портфеле уже два одобренных препарата ONPATTRO против наследственного семейного амилоидоза и GIVLAARI против острой перемежающейся (печеночной) порфирии. Рынок лекарств против редких заболеваний узок, по перспективен из-за слабой конкуренции. В разработке сейчас еще 10 препаратов, два из которых будут готовы к запуску на горизонте 1-2 лет.

Mastercard

Целевая цена: $351

Потенциал роста: 6,5%

Вторая крупнейшая платежная система в мире продолжает расти за счет развития рынка электронных платежей. Объем денежных средств по проведенным транзакциям (Gross Dollar Volume) за 2019 год составил $6,4 трлн — почти на 10% больше 2018 года. Чистая прибыль увеличилась на 39%, до $2,26 млрд. Разводненная прибыль на одну акцию подскочила на 42%, до $7,94. Рост числа платежей и выход на новые рынки подстегнет бизнес Mastercard. Например, в 2020 году она может получить лицензию на работу в Китае.

Кроме формирования идей по уже представленным на публичном рынке эмитентам эксперты «Фридом Финанс» следят за компаниями на этапе подготовки к IPO, отбирая из них наиболее перспективные с инвестиционной точки зрения. Уникальная специализация «Фридом Финанс» — предоставление доступа к участию в IPO. Только посмотрите на рынок первичных публичных размещений! За один лишь 2019 год публичными стали более 1100 компаний. По статистике средняя доходность IPO по результатам первого месяца торгов составляет 28%. В прошлом году на размещении производителя растительного заменителя мяса Beyond Meat инвесторы заработали 576% всего за три месяца. За тот же период IPO компании, разрабатывающей оборудование для эстетической медицины InMode, обеспечило доходность 224%, а IPO сервиса видеоконференций Zoom принесло его участникам 168,5% прибыли.

Аналитики «Фридом Финанс» полагают, что 2020 год будет щедр на очень перспективные размещения. Конфиденциальные заявки на IPO подали некоторые крупные компании. Ориентировочно их дебют на публичном рынке состоится в первом-втором кварталах. Среди самых ожидаемых — IPO Postmates (выручка за 2018 год: $1 млрд), Palantir ($1 млрд) и Airbnb ($3,6 млрд).



Для тех же, кто предпочитает менее рисковые инвестиции и не планирует постоянно наблюдать за рынком, подойдет наш портфель доверительного управления. Суть этой услуги заключается в передаче активов специалистам ИК «Фридом Финанс», которые будут управлять вашими средствами, достигая ваших финансовых целей. Портфель доверительного управления ИК »Фридом Финанс» с момента запуска более чем на 20% опережает основной индекс фондового рынка S&P500 по темпам роста.



Стать успешным инвестором вполне под силу каждому — нужно только выбрать надежного партнера.

Дисклеймер.



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