Hommy: подарок от сердца

8 Марта не за горами. Миллионы мужчин по всему миру ломают голову и мучаются вопросами, что подарить своей любимой девушке, жене, маме, сестре, а также какой сделать сюрприз коллегам и партнерам? Чем порадовать представительниц прекрасной половины человечества в праздник, чтобы они порхали от счастья? И банальные помады и духи сегодня уже не в тренде. Действительно, как сделать этот день незабываемым, наполненным впечатлений, раскрасив его яркими красками?





Калининградским мужчинам тратить время на поиски идеального подарка не нужно, решение уже есть, и придумали его в компании Hommy – Вечеринка для женщин. Итак, все по порядку. В канун праздника — а именно 7 марта — в Калининграде в банкетном зале RiverSide состоится уникальная, особенная и неповторимая вечеринка, которая создаст романтическое настроение, наполнит массой незабываемых впечатлений в атмосфере комфортного веселья.Women's party — только для женщин: банкет с изысканными закусками и горячими блюдами от шеф-повара, сладкие десерты и невероятно огромный торт в метр высотой, самый большой в Калининграде, в лучших традициях французских кондитеров от «Круассан-кафе», шампанское и вино.Расслабляющий массаж, уроки по соблазнению мужчин, применить которые на практике можно будет уже этим вечером, во время выступления брутальных мачо из мужского стриптиз-шоу. У вас останутся не только яркие впечатления и позитивные эмоции, но и красивые снимки от профессиональных фотографов, которые можно будет сделать в стилизованных фотозонах. Еще один сюрприз — выступление музыкальной кавер-группы #OKkeyBand, только живая музыка от лучших музыкантов Калининграда. Весь вечер поднимать вам настроение, шутить и балагурить будет лучший ведущий, шоумен города Дмитрий Апполонов.Вечеринка — прекрасный повод встретиться с подругами и отметить наступающий весенний праздник женственности и красоты — 8 Марта. Повеселиться в компании подруг и поболтать за праздничным столом, не думая о проблемах и работе. Только красота, только музыка и только вы.

Пропустить такое событие — непозволительная роскошь, ведь оно проходит только раз в год.

В программе:

Банкет и алкоголь

Выступление музыкальной группы #OKkeyBand

Мужское стриптиз-шоу

Экспресс-массаж рук и головы

Яркая фотозона и фотографы

Сладкие угощения и подарки от наших партнеров

Мастер-класс по соблазнению мужчин

Начало в 17:00

Банкетный зал RiverSide

Что нужно сделать?

Просто купить билет и подарить его своей половинке. И торопитесь, их осталось не много. Билет на Women's party стоит 3000 рублей и приобрести его можно в любом магазине Hommy или на сайте.

Подробности по номеру телефона +7 967 351 23 74



А чтобы закрепить эффект от прекрасной вечеринки и сохранить не только впечатления на весь год, но и внести новые нотки в атмосферу уюта вашего дома можно, посетив сеть магазинов Hommy. Здесь вы сможете выбрать подарки, которые украсят интерьер вашего дома, подчеркнут его индивидуальность и будут радовать вас и ваших близких.



Hommy — это магазины товаров для интерьера и домашнего уюта. Мы предлагаем своим покупателям широкий ассортимент посуды, декора и текстиля от известных европейских производителей.

В наших магазинах представлены товары в самых разнообразных стилях, поэтому каждый, будь то приверженец минимализма, вечной классики, роскошного барокко, французского прованса или сдержанного скандинавского стиля, обязательно найдет для себя стильные и полезные аксессуары, которые удачно подчеркнут интерьер. Коллекции товаров постоянно обновляются, поэтому в HOMMY всегда можно найти стильные новинки, отражающие современные тренды.

В каждой зоне магазина представлены товары в определенной стилистике и цветовой гамме, для того, чтобы наши клиенты получали порцию вдохновения и эстетического удовольствия, находясь в Hommy, а также могли с легкостью подобрать для себя целый комплект из вариантов, предложенных нашими декораторами. Посуда, декор, текстиль и другие нужные и приятные аксессуары для интерьера создают настроение в вашем доме.

Дом является проявлением вашей индивидуальности, и только от вас зависит, каким он будет, а компания Hommy с удовольствием поможет реализовать ваши идеи! Ведь именно такой слоган: «Для настроения вашего дома» — компания воплощает в своих проектах.