Юрбюро Роменко помогло застройщику сэкономить полмиллиарда

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение калининградского арбитража о сокращении требований Агентства по страхованию вкладов в отношении одного из крупнейших калининградских застройщиков в 19 раз. Благодаря помощи юридической компании Алексея Роменко компания сэкономила почти полмиллиарда рублей. Решение вступило в законную силу.

Судебный спор касался событий с выдачей кредитов в закрывшемся «ЕвроСитиБанке» (в его состав вошел «Региональный Кредитный Банк»). В 2012-2015 годах калининградский застройщик получил три кредита на общую сумму в 170 млн руб., которые регулярно обслуживал вплоть до отзыва лицензии у банка.

В процессе судебного разбирательства команде Роменко, представлявшей застройщика, удалось доказать, что до отзыва лицензии у банка его клиент не имел просроченной задолженности, а АСВ не учло значительные выплаты по погашению кредитов в последние недели работы банка.

Аргументы защиты подкреплялись данными Бюро кредитных историй, при том что АСВ ссылалось на отсутствие упоминаний о крупных перечислениях в «документах для банка». Суд признал в этом вопросе правоту строительной компании, отметив, что наличие оплаты подтверждается проведенными платежными поручениями.

Как отмечает Алексей Роменко, АСВ предъявило требования по кредитам, как будто его доверитель их вообще не возвращал, что прямо противоречило представленным в процессе заседания архивным документам. В результате иск АСВ был удовлетворен в очень небольшом объеме по сравнению с суммой изначально заявленного иска.