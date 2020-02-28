Что нам готовит театральный март


Неистребимо наше желание иногда оказаться в роскошном театре, встретиться с живыми актерами, чтобы прожить чужую жизнь и напитаться эмоциями. Чем острее и сложнее эти чувства, тем ценнее театральное произведение. По одну сторону сцены всегда ожидание чуда, а по другую — творческий труд.

Драмтеатр продолжает разрушать собственные стереотипы, удивлять зрителей, а порой заставлять спорить. Сегодня это территория искусства разных режиссеров, творческих подходов и средств выразительности. За год здесь сотворяют десяток премьер, сохраняя в репертуаре самое ценное.

В марте нам покажут три новых работы театра. Мокьюментари "О.К."(16+) Регины Саттаровой на малой сцене — история встречи и расставания австрийского художника-экспрессиониста Оскара Кокошки и Альмы Малер, вдовы знаменитого композитора. Роман, вызвавший рождение шедевра.

К любимому празднику прекрасной половины человечества готовится фееричная премьера «Тайна парижских бриллиантов»(12+) по новелле Э.Т.А. Гофмана «Мадемуазель де Скюдери». Это красивый костюмный детектив и одновременно — «театр в театре», иронизирующий над героями старинной криминальной хроники.

Другая премьера малой сцены «Игра» — психологический триллер. Современное прочтение пьесы Л. Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна» — о том, что сегодня молодежь слушает совсем другую музыку, но в стремлении к успеху люди, вступающие во взрослую жизнь, часто столь же самонадеянны, как раньше, а порой жестоки.

Труппа театра представит и хорошо известные работы в самых разных жанрах: романтическая история, нуар, фантасмагория, трагедия, мистическая фантазия, комедия... Одни расскажут нам, как жить, и покажут «свет» в финале. Другие не дают рецептов и не навязывают смыслов, их понимание доверено самим зрителям.

В любом случае чудо театрального спектакля — это встреча с актерами, которые заставляют нас бояться и переживать, плакать и смеяться, возмущаться и восхищаться. Актерская профессия требует таланта и огромной самоотдачи. К тому же лицедеи представляют замыслы и труд людей всех театральных профессий.

Поэтому в калининградской драме ежегодно проходит конкурс актерского мастерства «Свое лицо». Во Всемирный день театра, 27 марта, будут подведены итоги творческого соревнования за минувший год. Триумфаторов определяют в разных номинациях. Церемония их награждения будет доступна всем любителям театра.

Текст — Лидия Пименова.

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Источник: Калининградский областной драматический театр
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