В марте в салонах «Оптика-Экспресс» снова пройдет «Месяц немецкой оптики»

Задумываетесь о новых очках? Сейчас вы можете сделать это выгодно! Приобретите очки с немецкими линзами Rodenstock – и получите скидку 20% на весь заказ. Акция действует с 1 по 31 марта 2020 года во всех салонах «Оптика-Экспресс».

Почему вы забудете о том, что такое плохое зрение, в новых очках с немецкими линзами Rodenstok?

Компания Rodenstock является лидером по производству офтальмологических линз и очковых оправ в Германии.

Что вы ощущаете, надев очки с линзами Rodenstock?

Вы получаете замечательное четкое и ясное зрение, вам не мешают раздражающие блики, ваши глаза отчетливо видны вашему собеседнику.



Абсолютный комфорт за рулём авто. Благодаря тому, что линзы асферические, вы ясно видите не только по центру линзы, но и по периферии, у вас не пропадает боковое зрение. Ваши глаза надежно защищены от ультрафиолетового облучения, вызывающего старение глаза.

Очки с линзами Rodenstock исключительно долговечны и устойчивы к образованию царапин. Грязе- и водоотталкивающее покрытия линз способствуют тому, что они слабо загрязняются, за ними легко ухаживать.

Часто бываете на открытом воздухе? Тогда вам подойдут фотохромные линзы, абсолютно прозрачные в помещении и затемняющиеся до 85% на улице.

Прогрессивные линзы — это отличный выбор для людей старше 45 лет. Это очки для чтения и для дали одновременно. В отличие от традиционных бифокальных линз они выглядят как обычные линзы без линии раздела между зонами. Очки с этими линзами заменят вам две пары очков.

Таким образом, вы получаете уникальные линзы по цене стандартных, потому что в рамках акции «Месяц немецкой оптики» вы получаете скидку 20% на весь заказ!

«Оптика-Экспресс» — это отличные цены на качественный и брендовый товар. В нашем салоне вы найдёте более 1000 моделей оправ, кроме того, наши консультанты помогут подобрать идеальный вариант, подходящий именно для вас! Также у нас есть хороший выбор солнцезащитных очков и контактных линз.



Если вы хотите проверить зрение — наши врачи быстро и качественно сделают это на новом высокоточном оборудовании. Также вы можете подобрать контактные линзы и получить консультацию врача. Оптика имеет медицинскую лицензию, проверка зрения осуществляется опытными врачами. Проверка зрения и подбор контактных линз осуществляются бесплатно при заказе, а также при наличии накопительной карты постоянного клиента, которая выдается после покупки очков.

Кабинет офтальмолога

Стоит также отметить скорость изготовления очков: при наличии линз на складе очки будут готовы в течение одного дня. На складе есть даже астигматические линзы!



Об акции «Месяц немецкой оптики»: данная акция проводится во всех салонах «Оптика-Экспресс» с 1 по 31 марта 2020 года. При заказе любых очков с немецкими линзами Rodenstock вы получаете скидку 20% на весь заказ.



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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Медицинские очки и контактные линзы имеют противопоказания, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. Подробнее об условиях, сроках и правилах проведения акции «Месяц немецкой оптики» узнавайте по телефону 33-65-05. Лицензия на осуществление медицинской деятельности: ЛО-39-01-001566 от 7 июля 2016 г. Лицензия на осуществление деятельности по производству медицинской техники: 99-03-001243 от 18 августа 2008 г.