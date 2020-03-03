Yamaguchi открывает новый магазин

Рады сообщить вам об открытии нового магазина Yamaguchi в одном из самых крупных бизнес-центров города — «Балтийском Бизнес Центре».

В магазинах Yamaguchi вы подберете для себя и своих близких самые полезные и нужные подарки, которые подарят радость своему владельцу.

Девиз компании — нести здоровье, красоту и хорошее настроение людям.







В магазинах Yamaguchi представлен широкий ассортимент массажных кресел, в которых собраны самые передовые и эффективные функции и техники массажа. Откройте для себя истинный мир релакса!

Также здесь большой ассортимент массажеров для ног, массажных накидок, подушек, массажеров для всего тела, а также товаров для занятия спортом и фитнесом.

Отдельного внимания заслуживают уникальные умные компактные беговые дорожки нового поколения от компании Yamaguchi, которые берегут здоровье суставов во время бега за счет усиленной амортизации.







В магазинах Yamaguchi представлены косметика и бьюти-приборы для эффективных процедур по омоложению и салонному уходу за кожей лица и тела в домашних условиях

Функционал, качество и польза продукции Yamaguchi не оставят равнодушным ни одного покупателя.