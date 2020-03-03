Как провожали Масленицу в «Эпицентре»

В центре города прошли народные гуляния с красавицами в кокошниках, бесплатными блинами от ресторана Развлекательного комплекса «Эпицентр», призами от Baltmaximus, Imperial и «Книг и Книжечек».
Гостей встречали девушки-красавицы в кокошниках. Зрители охотно фотографировались с барышнями, а также делали селфи с героями мультфильмов в тематической фотозоне. Живым украшением праздника у «Эпицентра» стал забавный конь Юлий.
Приятным сюрпризом был бесплатный аквагрим для всех желающих. Ребятишки, раскрашенные под забавных героев, вызывали улыбку у родителей.«Ай да Масленица!» — звучало со сцены.
Дети со всех окрестных улиц тянули родителей к торгово-развлекательному комплексу. Множество гостей праздника приехали из разных районов города.
На площадке перед торговым центром детей со специально развлекали специально приглашенные «гости» — огромные мягкие медведи в русских народных костюмах. Малыши веселились, активно участвовали в конкурсах, эстафетах, перетягивали канат и получали призы. Также праздник украсили зажигательные танцы матрёшек и народные песни от вокального ансамбля.
Не обошлось и без веселых конкурсов. Самые активные участники получили подарки от «Эпицентра» и его партнёров:
- магазина бытовой техники и электроники Baltmaximus;
- ювелирного салона Imperial;
- сети магазинов «Книги и Книжечки».
Масленица закружила и развеселила всех, кто попал в этот день к «Эпицентру»! Организаторы обещают и впредь радовать своих любимых покупателей. Следите за обновлениями в группах Торгового центра.
Давайте дружить в социальных сетях