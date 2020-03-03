Как провожали Масленицу в «Эпицентре»

В центре города прошли народные гуляния с красавицами в кокошниках, бесплатными блинами от ресторана Развлекательного комплекса «Эпицентр», призами от Baltmaximus, Imperial и «Книг и Книжечек».

В центре Калининграда прошла Масленица, которую организовал торгово-развлекательный комплекс «Эпицентр». В субботу, 29 февраля 2020 года, сотни горожан зажигали на празднике с любимыми героями.









Гостей встречали девушки-красавицы в кокошниках. Зрители охотно фотографировались с барышнями, а также делали селфи с героями мультфильмов в тематической фотозоне. Живым украшением праздника у «Эпицентра» стал забавный конь Юлий.

Приятным сюрпризом был бесплатный аквагрим для всех желающих. Ребятишки, раскрашенные под забавных героев, вызывали улыбку у родителей.

«Ай да Масленица!» — звучало со сцены.

Дети со всех окрестных улиц тянули родителей к торгово-развлекательному комплексу. Множество гостей праздника приехали из разных районов города.

магазина бытовой техники и электроники Baltmaximus;

ювелирного салона Imperial;

сети магазинов «Книги и Книжечки».

На площадке перед торговым центром детей со специально развлекали специально приглашенные «гости» — огромные мягкие медведи в русских народных костюмах. Малыши веселились, активно участвовали в конкурсах, эстафетах, перетягивали канат и получали призы. Также праздник украсили зажигательные танцы матрёшек и народные песни от вокального ансамбля.Не обошлось и без веселых конкурсов. Самые активные участники получили подарки от «Эпицентра» и его партнёров:

Масленица закружила и развеселила всех, кто попал в этот день к «Эпицентру»! Организаторы обещают и впредь радовать своих любимых покупателей. Следите за обновлениями в группах Торгового центра.