Весенняя акция от Hyundai: выгода до 280 000 рублей практически на весь модельный ряд!

Только до конца 16 марта 2020 года официальный дилерский центр «Динамика Калининград Хендэ» предлагает воспользоваться специальным предложением практически на весь модельный ряд Hyundai. Выгода до 280 000 рублей. Выберите именно свой Hyundai в нашем дилерском центре. Ведь автомобиль должен отражать характер своего владельца, быть частью жизни своего хозяина.

Hyundai Solaris. Всё как вы загадывали.

Дерзкий дизайн, великолепную динамику и комфорт оценили многие калининградцы. На семейный седан Hyundai Solaris 2019 модельного года максимальная выгода составит до 220 000 рублей. Кроме того действует программа «Старт» с низкими ежемесячными платежами от 6 000 руб./мес. и беспроцентная авторассрочка по карте «Халва». Большой выбор автомобилей в наличии.

Hyundai Creta. Для дорог и направлений.

Предложение на компактный кроссовер Hyundai Creta до 16 марта составит до 230 000 рублей. Кредит по программе Старт составит от 7 000 руб./мес., и беспроцентная авторассрочка по карте «Халва» также действует на данную модель.





Максимальная выгода на Hyundai Creta достигается за счет выгоды в 10% от стоимости автомобиля и предоставляется по госпрограммам «Первый или Семейный автомобиль», до 100 000 рублей по программе Hyundai TRADE IN и выгоды на комплект доп.оборудования до 93 000 рублей.

Hyundai Tucson. Везёт тому, кто ведёт!

Cтильный, динамичный и смелый дизайн Hyundai Tucson отлично подчеркнет характер своего владельца. Такой автомобиль будет гармонично выглядеть как на грунтовых дорогах, так и на оживленных улицах мегаполисов. Даже пробки в час-пик или загородная поездка не должны принести водителю лишних неудобств. Под капотом кроссовера находится отличная линейка силовых агрегатов, являющихся сплавом проверенных технологий и многолетнего опыта инженеров. Система предупреждения столкновений с функцией обнаружения пешеходов, Система предупреждения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом предупреждает водителя об опасности в случае обнаружения двигающегося наперерез автомобиля, система мониторинга слепых зон, система удержания в полосе движения, система динамической стабилизации, адаптивный круиз-контроль делают Tucson поистине удобным и безопасным автомобилем. Hyundai Tucson — практичный и просторный автомобиль за разумные деньги.

В марте Hyundai Tucson получил максимальную выгоду до 200 000 рублей. Кроме того, действует программа «Старт» с низкими ежемесячными платежами от 11 000 руб/мес и беспроцентная авторассрочка по карте «Халва». Большой выбор автомобилей в наличии.









Максимальная выгода на Hyundai Tucson достигается за счет выгоды до 190 000 рублей при покупке по программе Hyundai Trade In и выгоды до 100 000 рублей — на комплект дополнительного оборудования.



Hyundai Santa Fe. Характер победителя!

Santa Fe — это кроссовер с великолепной динамикой и high-tech дизайном. В стандартном варианте исполнения, салон кроссовера пятиместный, однако, в некоторых комплектациях можно увидеть и третий ряд сидений. Кроссовер получил широкую силовую линейку, механические и автоматические коробки переменных передач, а также передний или полный подключаемый привод. Благодаря разнообразию альтернативных агрегатов, модель довольно универсальна и способна удовлетворить запросы целевой аудитории. Hyundai Santa Fe также имеет большое количество разнообразных технологий безопасности:

Безопасный выход с задних сидений даст возможность родителям быть спокойными за маленьких пассажиров. Система распознавания пассажиров сзади подаст водителю напоминающий сигнал, адаптивный круиз-контроль автоматически будет поддерживать скорость и дистанцию до следующего впереди автомобиля, система удержания полосы, система кругового обзора и многое другое.

В марте на Hyundai Santa Fe — максимальная выгода составит до 280 000 рублей. Продолжает действие программа Старт с низкими ежемесячными платежами от 15 000 руб/мес и беспроцентная авторассрочка по карте «Халва». Большой выбор автомобилей в наличии.









Максимальная выгода на Hyundai Santa Fe достигается за счет выгоды до 180 000 рублей при покупке по программе Hyundai Trade In и до 108 000 рублей — на комплект дополнительного оборудования.

Hyundai Sonata. Искусственный интеллект. Истинные чувства.

Новая Hyundai Sonata заметно преобразилась: более просторный и комфортный интерьер, расширенный список оснащения, а также абсолютно новый дизайн. Автомобиль кардинально изменился благодаря более агрессивной и обтекаемой внешности. На передней части расположилась широкая шестиугольная решетка радиатора прикрытая пересекающимися горизонтальными и вертикальными ребрами. По бокам от нее расположились необычные фары головного освещения. На переднем бампере можно заметить вытянутые воздухозаборники и низко расположенные указатели поворота. Что касается задней части, то она получила стильный пологий скат крыши, вздернутую кромку крышки багажника и необычные соединенные стоп-сигнальные огни.

Предложение на автомобиль бизнес — класса новую Hyundai Sonata составит выгоду до 50 000 рублей. Внимание, автомобили уже в наличии! Приглашаем на тест-драйв!









Максимальная выгода на Hyundai Sonata достигается за счет: Выгоды до 50 000 рублей редоставляется при покупке по программе Hyundai Trade In.

Выберите свой Hyundai, а мы предложим выгодные условия приобретения!



ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ ПО ТЕЛ.: +7 (4012) 777 — 520

или на сайте:

hyundai-kaliningrad.ru

*Предложение по программе Hyundai TRADE IN действительно при условии покупки Hyundai Solaris, Santa Fe, Sonata и Tucson в дилерском центре ООО «Динамика Калининград Хендэ» в сроки акции с 01.03.2020 по 16.03.2020.

**Действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» распространяется на новые автомобили Hyundai Solaris и Creta 2019/2020 года выпуска стоимостью до 1 000 000 рублей. Для участия в программе «Первый автомобиль», клиенту необходимо соблюсти одновременно следующие условия: 1. не иметь ранее в собственности автомобиль и оформленные автокредиты. 2. обладать водительским удостоверением, 3. не заключать в 2020 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, 4. кредит должен быть выдан в рублях РФ. Для участия в программе «Семейный автомобиль» клиенту необходимо соблюсти одновременно следующие условия: 1. клиент имеет 2-х или более несовершеннолетних детей (до 18 лет), что подтверждается отметками в паспорте или предоставлением оригиналов свидетельств о рождении каждого ребенка, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных, 2. иметь водительское удостоверение, 3. не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля в 2019 году и не заключать в 2020 году иных договоров на приобретение автомобиля, 4. кредит должен быть выдан в рублях РФ. Оформление кредитов по программам доступно через банки партнеры — ПАО «Совкомбанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ№ 963 от 05.12.2014 года), ООО «Сетелем банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2168 от 27 июня 2013 г., и ООО «Русфинанс банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г ).

Партнеры программы СТАРТ: ООО «Сетелем банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2168 от 27 июня 2013 г., и ООО «Русфинанс банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г ).

*Выгода на дополнительное оборудование предоставляется за счет оплаты заказ-наряда. Условие предоставление выгоды на автомобиль для заключение договора, копия подписанного клиентом предварительного заказ-наряда.

Предложение не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) и носит информационный характер. Количество автомобилей для участия в акции ограничено, сроки и условия акции могут быть изменены в одностороннем порядке. Подробности участия в акции Вы можете узнать по телефону: +7 (4012) 777-520, а также по адресу г. Калининград ул. Дзержинского 130.

