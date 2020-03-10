Высокоточная липосакция: в Vip Clinic набор моделей для операций

Высокоточная липосакция (липосакция высокого разрешения или липоскульптура) — новый термин в пластической хирургии. Процедура объединила преимущества традиционной липосакции с современными технологиями и позволила получить по-настоящему впечатляющие результаты. Глядя на обновленную фигуру пациента, не каждый поймет, что это тонкая работа пластического хирурга, а не результат 1,5-2 лет усиленных диет и тренировок.









Липосакция входит в топ-3 самых востребованных процедур пластической хирургии. В привычном для многих понимании цель процедуры — значительное уменьшение объемов жировых отложений в проблемных местах за один визит к пластическому хирургу. Но технологии не стоят на месте, и сегодня пластическая хирургия через липосакцию решает не только задачу уменьшения объема, на первый план выходит формирование красивого, рельефного тела, к которому стремятся увлеченные спортом люди.







28 марта в клинике пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic» в рамках повышения квалификации специалистов клиники пройдут показательные пластические операции:

Высокоточная липосакция живота;

Высокоточная липосакция фиброзных зон тела (плечи, руки, спина, поясница, колени, ягодицы);

Коррекция фигуры у профессиональных спортсменов;

Коррекция формы и объема путем трансплантации жировой ткани (липофилинг).

Операции проводит признанный специалист в области пластической хирургии, пластический хирург с 22-летним стажем — доктор Рахимов Ахмед Якупович.









Доктор Рахимов Ахмед Якупович является автором и соавтором более 30 научных печатных работ, в том числе в рецензируемых научных журналах ВАК, в частности, в журнале «Кремлевская медицина. Клинический вестник», а также действительным членом многих профессиональных ассоциаций: «ОПРЭХ», «ICOPLAST», «ОСЭМ», «PLASTA», Российское хирургическое общество «Раны и раневые ифекции».



Требования к участницам:

Возраст не менее 18 лет;

Наличие одного или нескольких эстетических дефектов, коррекцию которых возможно провести через выполнение перечисленных пластических операций;

Отсутствие противопоказаний.

Об особенностях процедуры и предстоящих показательных пластических операциях рассказал пластический хирург, главный внештатный специалист пластический хирург СВАО, САО г. Москвы, руководитель сети клиник пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic» г. Москва, г.Калининград — Сергей Викторович Круглик:

Подход, который будет использовать доктор Ахмед Якупович Рахимов, называется «High definition liposculpture» или «Высокоточная липосакция». При выполнении процедуры последовательно удаляются поверхностные и глубокие слои жира, создавая уникальный визуальный эффект тренированного тела.







Круглик Сергей Викторович: Пластический хирург Институт Пластической хирургии и косметологии; кандидат наук; главный внештатный специалист пластический хирург СВАО, САО г. Москвы; руководитель направления УЦ «Ланцет», действующий член ОПРЭХ; руководитель сети клиник пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic» Москва, Калининград.



Технология создавалась на основе изучения искусства, анатомии мышц и соединила эти знания с возможностями современных технологий. Традиционной липосакцией зачастую нельзя достигнуть эстетического эффекта рельефности, но высокоточная липосакция позволяет выделить мышцы и сухожильный рисунок, сформировать кубики пресса, изящно подчеркнуть спину у женщин, контур мышц груди и рук у мужчин. Это ювелирная работа, в которой недопустимы ошибки, она требует высокой квалификации специалиста и глубинных знаний в нескольких областях.

Главное преимущество процедуры — возможность приобрести спортивные очертания фигуры без тренировок в спортзале и изнуряющих диет. Высокоточная липосакция проводится под местной или общей анестезией и длится от 1 до 1,5 часов. Врач через небольшой надрез, по тонкой канюле вводит специальный раствор, который обеспечивает местную анестезию и способствует сужению сосудов, предохраняя их от повреждений при манипуляциях. Далее хирург производит контурирование каждой группы мышц и каждой мышечной линии, в результате чего анатомические ориентиры становятся более отчетливыми обеспечивая естественную, но в то же время и хорошо выраженную рельефность, к которой мы стремимся. Реабилитационный период после высокоточной липосакции достаточно короткий и составляет 2-4 недели.

В «VIP Clinic» мы уделяем особое внимание повышению квалификации специалистов, и обучение — неотъемлемая часть работы каждого. Клиника обладает необходимыми ресурсами и оснащена современным оборудованием для проведения пластических операций практически любой сложности, поэтому мы регулярно приглашаем специалистов высокого уровня для обмена опытом и знаниями.



Как принять участие в отборе моделей:

Для участия необходимо записаться на консультацию к пластическому хирургу в клинику пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic» по адресу ул. Пугачева, д.4.

Записаться на консультацию можно по телефону +7 (4012) 53-71-71.

Сеть клиник пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic»

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