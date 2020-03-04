Ипотечный центр Альфа-Банка открылся в Калининграде: почему это важно сейчас

Сегодня сложились наиболее выгодные условия для ипотеки за все время ее существования в России. В настоящее время ставки на историческом минимуме. Именно в этот момент в Калининграде открылся центр ипотечного кредитования — первый в регионе.

Как ожидается, в нынешнем году ЦБ снизит ключевую ставку еще на несколько процентных пунктов — это, безусловно, даст новый импульс развитию ипотечного рынка. В таких условиях банки делают акцент на расширение сервиса.

На прошлой неделе Альфа-Банк открыл центр ипотечного кредитования в Калининграде, уже 15-й во всей сети банка. Всего в этом году будет открыто еще 20 подобных.

«В центре ипотечного кредитования можно оформить кредит, получить консультацию и дальнейшее сопровождение сделки. Несмотря на развитие цифровых технологий, „точка входа“ для клиента всегда должна быть — чтобы он мог прийти, пообщаться лично, понять и „проникнуться“ тем, каким будет обслуживание его кредита в дальнейшем», — рассказывает начальник управления, директор розничного бизнеса ОО «Калининградский» Альфа-Банка Вера Швайко.



Ипотечный центр расположен в самом сердце города — на площади Победы, 4, в здании Калининградского делового центра — это важное преимущество, добраться сюда проще всего. Банкомат, три переговорные, в которых происходит подписание документов и консультирование, касса, депозитарий. Наконец, кофемашина и даже... детская комната — все это неотъемлемые черты современной модели работы по ипотечному направлению.

«Когда ты приходишь к такому сложному финансовому решению, находишься в стрессе, важно попасть в комфортные условия. Чтобы ты мог спокойно прочитать все документы, чтобы была свободная светлая переговорка, было удобно сидеть, можно было попить кофе, устроить своих детей — чтобы они с пользой провели время. Не отпрашиваться с работы, а прийти в выходной день, в субботу», — комментирует руководитель дирекции развития ипотечных продаж Альфа-Банка Карина Кучерук.





Но главное преимущество банка — все действия, которые предшествуют заключению договора, клиент может осуществить онлайн. С любого гаджета, находясь дома, — заполнить заявку, сфотографировать нужные документы и буквально через считанные минуты получить ответ. А прийти в офис только один раз, на саму сделку. И абсолютно все последующее обслуживание также происходит онлайн. Это самые передовые технологии на цифровом рынке, которые позволяют работать быстро и качественно, без сбоев — технологии phygital, позволяющие найти оптимальный баланс между автоматизацией и «человеческим фактором».

Максимальное удобство, быстрое рассмотрение и выгодные ставки — три «кита» модели ипотечных продаж Альфа-Банка. Сегодня он предлагает различные программы ипотечного кредитования как на вторичном рынке, так и для покупки строящегося жилья. В первом случае это минимальный первоначальный взнос от 10% стоимости жилья или кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Во втором — от 7,99% годовых в рамках специального предложения. Кредит выдается на срок от 3 до 30 лет, максимальная сумма — 50 млн рублей. В выигрышном положении оказываются зарплатные клиенты — им для получения ипотечного кредита нужен только паспорт и второй удостоверяющий личность документ.

Клиенты-юридические лица могут получить консультацию по проектному финансированию, опытные менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант. Также предпринимателям доступна бизнес-ипотека.





Не случайно со снижением ключевой ставки в банке ожидают волну рефинансирования. Впрочем, относятся к ситуации трезво и всегда советуют клиентам подходить к решению тоже с «холодной головой». «Не всегда смена банка при рефинансировании приносит тот результат, который клиент ожидает. Если это снижение платежа и разница в одну-две тысячи рублей и клиент досрочно делает погашение, то нерационально менять банк, — говорит Карина Кучерук. — И если из 15 лет половину срока клиент уже проплатил, то, конечно, выплаченные проценты уже превышают остаток ссуды (у всех наших банков — аннуитетные платежи), так что тоже нет выгоды.

Но если клиент взял ипотеку 1-2-3 года назад, а разница в ставке составляет 1% и выше, необходимо обратить внимание на общую переплату по кредиту. При сумме кредита в 3,5 миллиона и рефинансировании, при котором ставка отличается на 1% и выше, экономия может составить полтора миллиона рублей». И еще один важный нюанс. Нужно понимать: при смене банка процесс страхования ипотеки начинается заново, придется оформлять новый полис, что также влияет на сумму выплат.

Здесь предпочитают, чтобы клиент заранее знал обо всех подводных камнях — это отличная гарантия лояльности, не случайно Альфа-Банк по итогам 2019 года был признан лучшим розничным банком в России. Но звезды складываются так, что все это дополняется крайне благоприятной ситуацией на ипотечном рынке в целом, как уже говорилось выше.

Сейчас эксперты советуют всерьез задуматься либо об инвестициях в недвижимость, либо о том, чтобы купить ее для детей: столь выгодного баланса между ключевой ставкой и ценами на рынке жилья, пожалуй, не было еще никогда. Но и ждать дальнейшего снижения ключевой ставки не рекомендуют.

«Цены у застройщиков тоже не остаются на одном и том же уровне. Мы не можем спрогнозировать, какая стоимость квадратного метра будет в той или иной временной перспективе. Поэтому нужно подходить взвешенно, исходя из потребностей — если потребность есть сегодня, то да, сегодня благоприятное время для того, чтобы приобрести квартиру, и тем более в кредит», — подтверждает Вера Швайко.

АО «Альфа-Банк