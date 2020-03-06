Все ювелирные дороги ведут в Вильнюс

11-14 марта 2020 года в Вильнюсе состоится XVII Международная Балтийская ювелирная выставка Amber Trip. Этот представительный форум традиционно собирает представителей ювелирной отрасли из стран Балтийского региона, а также многочисленных оптовых покупателей и гостей со всего мира. О том, чего ждать участникам и гостям предстоящей выставки, наш разговор с организатором Amber Trip Гедрюсом Гунторюсом.

— Гендрюс Валентинович, какой будет выставка Amber Trip-2020?

— Надеюсь, что такой же успешной, как и предыдущие. Amber Trip по праву считается крупнейшей ювелирной выставкой в регионе Балтийского моря и собирает более 200 участников, свыше 600 покупателей, а посещают ее не менее 7000 человек. Причем география участников огромна – к нам приезжают не только из близлежащих стран Балтии, Европы, но и из таких отдаленных уголков, как Южная Африка, Австралия, Япония, Канада. Мы гордимся тем, что принимаем гостей из более чем 30 стран мира, и стараемся для каждого создать комфортные условия для работы.



— Да, многие участники вашей выставки отмечают особое, радушное отношение как к экспонентам, так и к покупателям и благоприятные условия для торговли и установления партнерских отношений.

— Знаете, команда, которая занимается Amber Trip, работает только над этим проектом, поэтому мы уделяем ему 364 дня в году и планировать новую выставку начинаем, едва закончилась предыдущая. Мы действительно стремимся сделать все необходимое, чтобы всем участникам было легко и удобно работать, поэтому создаем максимальный режим благоприятствования: если необходимо, можем дать старт деловых переговоров, не дожидаясь официального открытия выставки, помогаем решать таможенные вопросы и обеспечиваем безопасность финансовых операций. Учитываем даже такой момент, как создание мусульманской молельной комнаты, чтобы наши гости могли чувствовать себя как дома. Пожалуй, вот в создании такой комфортной, дружеской обстановки для ведения бизнеса мы и видим свою основную миссию.



— Выставочная площадь Litexpo, которую занимает Amber Trip, — это почти 3 000 кв.метров. Как распределяются эти площади, сколько из них отведено янтарю, а сколько ювелирным изделиям?

— У нас два больших зала, в которых размещаются экспоненты. Традиционно янтарю отводится половина площадей, и хотя интерес к этому камню неизменно высок, ювелирные изделия привлекают к себе не меньшее внимания покупателей.

— Сколько российских компаний планирует принять участие в Amber Trip-2020?

— Россияне всегда желанные гости на нашей выставке, и в этом году мы ждем 20 российских компаний, из которых 10 — это представители Калининградского региона, с которым нас связывает многолетнее деловое сотрудничество. Благодаря поддержке Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» и Российского экспортного центра у калининградцев будет большой стенд, на котором они представят свою продукцию.

В целом в рамках взаимовыгодного сотрудничества Литва может рассматриваться как страна транзита для российского ювелирного экспорта. Я считаю, что как бы ни складывалась сиюминутная политическая конъюнктура, бизнес должен задавать свои приоритеты и строить долгосрочные добрососедские отношения.





— Из-за эпидемии короновируса, которая является темой №1 всех новостных выпусков уже отменены многие массовые мероприятия. Какие коррективы внес вирус в планы проведения Amber Trip?

— Мы не планируем проверять всех участников на наличие температуры и признаков болезни, но позаботились о том, чтобы любой из наших гостей мог оперативно воспользоваться медицинской помощью, если в ней возникнет необходимость, закупили медицинские маски.

Очевидно, что в этом году к нам не приедут многие китайские закупщики, которые обычно принимали в выставке деятельное участие, но, полагаю, что их задачи решат представители китайских компаний, которые размещены в Европе, Прибалтике, России.

К тому же некоторое снижение спроса на янтарь будет только на пользу рынку, поскольку солнечный камень, спрос на который на протяжении нескольких лет активно поддерживали китайские компании, явно переоценен.

Впрочем, эстафету ажиотажного спроса на янтарь сейчас все энергичнее перенимают страны Ближнего Востока, так что выставка явно не будет пустовать из-за того, что один из основных игроков временно выпал из процесса.

— На каждой выставке Amber Trip проводится конкурс ювелирного дизайна, который помогает определить перспективные тенденции, дает возможность предугадать, что будет модным через пару лет. Какая тема для конкурса выбрана в этом году?

— Экология. Это тренд, который говорит о себе все громче и не замечать который в современном мире невозможно. Поэтому мы объявили конкурс художественных украшений на тему Ecosight и ждем от дизайнеров интересных решений, раскрывающих эту непростую тему.