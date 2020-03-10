Международный сервис inDriver приехал в Калининград

inDriver, международный сервис пассажирских перевозок, начинает работу в Калининграде и Зеленоградске. В приложении inDriver пассажир может указать желаемую стоимость поездки и получить предложения напрямую от водителей, которые могут согласиться с ценой пассажира или предложить свою. Если пассажир получает несколько предложений, то он может выбрать наиболее выгодное, исходя из скорости подачи, предложенной цены, модели авто или рейтинга водителя, в зависимости от того, что для него наиболее важно.

Такая модель защищает пользователей от ценовых манипуляций агрегаторов такси, например, в утренние и вечерние часы пик.Для максимального снижения стоимости поездки все расчеты в inDriver происходят наличными или через Сбербанк-Онлайн напрямую между пассажиром и водителем. То есть в стоимость поездки не закладывается дополнительная комиссия банков и платежных систем, которая взимается при оплате картой.В результате цена поездки с inDriver ниже тарифов основных агрегаторов такси в среднем на 20%. Например, от Ботанического сада до Калининград Плаза можно добраться за 105-120 рублей, от Южного вокзала до Северного вокзала - за 90 рублей, а поездка из аэропорта до центра будет стоить около 375 рублей.Для обеспечения безопасности сервис проверяет документы, формирует историю и внутренний рейтинг каждого водителя. Во время поездки пассажир может отправить родным активную геометку с данными водителя и его автомобиля. Благодаря этому, можно в режиме реального времени видеть движение машины на карте города. Геометку можно отправить через мессенджеры, социальные сети, электронную почту или SMS.Кроме поездок по городу, пользователям также будет доступна и функция заказа междугородних поездок.

Скачать inDriver на мобильное устройство можно бесплатно в магазинах приложений Play Маркет и App Store.

inDriver — международный сервис пассажирских перевозок, который работает по уникальной схеме Real Time Deals, которая позволяет пользователям получать наиболее оптимальные условия поездок и защищает от ценовых манипуляций агрегаторов. Оформляя заказ в приложении, пассажиры сами определяют желаемую стоимость поездок и выбирают водителей из числа откликнувшихся на заказ. Сервис насчитывает более 47 миллионов пользователей в 31 стране мира.