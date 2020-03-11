«Довид» загнали в тупик

Небольшое мясоперерабатывающее производство ООО «Довид» работает в Калининградской области почти 25 лет. Еще совсем недавно на предприятии трудилось 53 человека, «Довид» платил в бюджеты налогов порядка 5 млн рублей в год, производил до 140 тонн колбасы и мясопродуктов, которые можно было купить в самых различных торговых сетях. Качество продукции оценили и госорганы, которым «Довид» поставлял свою продукцию в рамках госконтрактов.

Компания смогла пережить экономические кризисы и контрсанкции, но из-за ошибки мэрии Калининграда теперь ей грозит крах — производственный комплекс лишают подъездных путей и вынуждают закрыться.

Цеха «Довида» с конца 90-ых годов располагаются в промзоне Калининграда на ул. Третьяковской. По соседству все эти годы живет и развивается строительная компания «Ремжилстрой». Строительная компания получила землю в аренду на 49 лет постановлением мэра от февраля 1998 года, мясоперерабатывающее производство — на тот же срок постановлением мэра от марта 1998 года. В обоих договорах аренды установлено обременение — «Ремжилстрой» и «Довид» могут использовать смежные участки друг друга для проезда к своим территориям. Обе компании все эти годы мирно сосуществовали рядом. Однако в декабре 2018-го года руководству ООО «Довид» пришло письмо от соседа с предупреждением, что с марта 2020 года подъезд к цехам будет закрыт — участок, по которому все эти годы ездил транспорт «Довида», с 2010 года находится в собственности строительной компании, право беспрепятственного проезда не предусмотрено.





Для коллектива «Довида» такое известие стало настоящим ударом. Стали разбираться и оказалось, что при составлении в 2010 году договора купли-продажи земли между мэрией Калининграда и «Ремжилстроем» из документа каким-то образом исчез пункт об обременении — возможности проезда транспорта смежного предприятия к своим складам. В то время как в аналогичном договоре компании «Довид» с мэрией от 2013 года такой пункт есть — их участком «Ремжилстрой» пользоваться может беспрепятственно.

«Эта ситуация поставила под угрозу существование компании, жизнь нашего коллектива, — говорит директор компании Давид Эпельфельд. — Фактически мы в тупике». Дело в том, что с учетом производственно-технологического процесса изменение проезда означает необходимость строительства нового производства с нуля — вся разрешительная документация на строительство, инженерные сети и ввод в эксплуатацию мясоперерабатывающего цеха выданы и приняты с учетом проезда по территории смежного предприятия.

Руководство «Довида» обратилось за помощью в прокуратуру, к бизнес-омбудсмену, в правительство области, к депутату Госдумы и даже в администрацию президента. Некоторые ответы очень удивили — к примеру, чиновники из мэрии на одни и те же вопросы отвечают по-разному прокуратуре и депутату Госдумы. Чего тогда ожидать? Где правда?

В марте прошлого года пришел ответ из прокуратуры, что мэрия Калининграда в договоре купли-продажи земельного участка должна была сохранить бесплатный беспрепятственный проезд к складам ООО «Довид» бессрочно. «В заключенном с компанией „Ремжилстрой“ договоре купли-продаже земельного участка с кадастровым номером 39:15:121031:18 от 16.03.2010 г. № 000464 должно было быть отражено условие об обременении земельного участка правом бесплатного и беспрепятственного проезда к складам ООО „Довид“, установленного п.5 постановлением мэра Калининграда от 25.02.1998 № 470 и п. 3.2 Договора аренды № 001803 <...>, - отмечала прокуратура. — В связи с изложенным, 19.02.2019 прокурором города в адрес главы ГО „Город Калининград“ внесено представление об устранении нарушений земельного законодательства». В представлении прокуратура потребовала в течение месяца устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

В ответном письме, датированным мартом 2019 года, и.о. главы города Юрий Федяшов признал, что действительно в 2010 году чиновники администрации совершили ошибку при составлении договора, чем нарушили права ООО «Довид». Правда, совершившие эту ошибку работники, по его словам, в мэрии уже не работают. «По результатам рассмотрения представления прокурора в целях восстановления прав ООО „Довид“ подготовлен проект соглашения к договору купли-продажи земельного участка, предусматривающий внесение изменений в договор в части обременения земельного участка правом беспрепятственного и бесплатного проезда ООО „Довид“ к складам, расположенным на смежном участке», — говорится в ответе Федяшова.





ООО «Довид» запрещают пользоваться подъездом к территории предприятия



Городские власти отправили подписанное и согласованное руководством городской администрации Соглашение № 000464-1 о внесении изменений в договор купли-продажи земельного участка от 16.03.2010 № 000464 компании «Ремжилстрой». И что удивительно — под этим проектом и под тем самым договором купли-продажи между мэрией и «Ремжилстроем» от 2010 года стоят подписи одних и тех же людей! То есть, чиновники городской администрации, допустившие почти 10 лет назад фатальную для «Довида» ошибку, на самом деле до сих пор работают в мэрии — просто стоит взглянуть на подписи под документами! Кроме того, в письме «Довиду» представители горадминистрации написали, что «вышеуказанное соглашение к договору купли-продажи земельного участка может быть заключено с ООО „Ремжилстрой“ только в случае его согласия». Вопрос — зачем отправляли?

Строительная компания ожидаемо изменения в своей договор вносить не стала. Более того — подала в суд иск и в августе 2019 года его выиграла. Ведь в договоре о купле-продаже об обременениях ничего не сказано. Вердикт суда: «Обязать ООО „Довид“ в срок до 01 марта 2020 года освободить самовольно занятый земельный участок с кадастровым номером 39:15:121031:18 в части, примыкающей к зданию ООО „Довид“, путем прекращения его использования для проезда, стоянки транспортных средств, проведения погрузочно-разгрузочных работ». Впрочем, коллектив «Довида» не сдается, компания пытается обжаловать вердикт в вышестоящих судебных инстанциях.

Более того, в августе 2019 года «Довид» на свое обращение получил ответ от прокурора области Сергея Хлопушина, в котором подтверждаются выводы о нарушении земельного законодательства со стороны мэрии и о том, что мэрия должна эти нарушения устранить, право проезда вернуть. Такой же ответ — у депутата Госдумы, который после обращения к нему представителей ООО «Довид» обращался в Генеральную прокуратуру... «в защиту интересов ООО „Ремжилстрой“».

Мэрия Калининграда подавала иск к «Ремжилстрою». Но в заседаниях по апелляционным и кассационным жалобам представители мэрии не участвовали. Очередной иск — о внесении изменений в договор купли-продажи участка в защиту ООО «Довид» — был подан лишь в середине февраля 2020 года. Дело снова движется ни шатко ни валко — судья оставила исковое заявление без движения, поскольку городские власти подали его с нарушением требований закона. Также в ответах во всевозможные инстанции сотрудники мэрии периодически пытаются представить ситуацию как спор двух хозяйствующих субъектов. Хотя в представлении прокурора ясно сказано, что мэрией нарушено земельное законодательство, в результате чего нарушены права ООО «Довид». По всей видимости, в мэрии не особо торопятся исполнять представление прокуратуры или ждут закрытия предприятия.

Перед коллективом «Довида» маячат нехорошие перспективы. Сегодня на предприятии осталось работать всего 15 человек, из которых почти половина — пенсионеры... Из-за туманного будущего людей пришлось сокращать, объемы продукции снижать, отказываться от тендеров. Еще немного, и производство, возможно, придется прекратить полностью, грозят крупные неустойки со стороны торговых сетей.

Чиновники мэрии допустили ошибку. Они ведь должны её исправить? А как быть коллективу ООО «Довид»? Защищаться? От кого — органов власти? Почему сейчас предприятие, проработавшее десятки лет, исправно платившее налоги и заработную плату, должно закрыться, а сотрудники — быть уволены? Люди хотят работать. У них семьи, дети, кредиты. Может быть, чиновники горадминистрации придут и объяснят работникам коллектива, почему они должны быть уволены, а предприятие закрыто?

«В Послании Президента РФ Федеральному собранию в 2019 года Владимир Владимирович Путин обратил особое внимание на необходимость поддержки малого бизнеса, который вносит серьезный вклад в развитие экономики регионов, — отмечает руководитель ООО „Довид“. — Целый год мы вместо того, чтобы работать, вынуждены заниматься судебными процессами, нести колоссальные убытки, добиваться восстановления наших нарушенных прав. Остается надежда, что нашей компании смогут помочь в администрации президента — встреча назначена на следующей неделе».

Будем следить за развитием событий.