Растительная альтернатива мясу появилась и в Калининграде

Все больше людей обращают внимание на свой рацион, делая выбор в пользу полезного и сбалансированного питания. Растительное мясо по праву можно назвать модным трендом. Сейчас в России некоторые заведения уже предлагают такую продукцию. Одно из первых мест в Калининграде, где представлен инновационный продукт, — кафе «У Быков».


Растительный аналог мяса — уникальный продукт, на разработку которого исследователям понадобился не один год. В его основе — гороховый белок, вода, рапсовое масло и другие натуральные ингредиенты. Это на 100% растительная продукция, без содержания ГМО, холестерина и антибиотиков. Вкус и внешний вид такого мяса практически неотличим от мяса животного происхождения.

В специальном меню кафе «У Быков» вы сможете попробовать сразу четыре блюда с растительным заменителем животного мяса: рис с «курицей», рагу из овощей и «говядины», морковный салат со стрипсами и даже котлету, полностью похожую на мясо животного происхождения. Эта еда придется по вкусу любителям здорового образа жизни и не оставит равнодушным как вегетарианца, так и заядлого мясоеда — всем будет интересно продегустировать новинку, сравнить вкусовые ощущения и поделиться гастрономическими впечатлениями.



Помимо растительных новшеств — здесь каждый найдет для себя блюдо по вкусу, а современный формат кафе позволяет не только быстро пообедать, но и провести деловую встречу. Одновременно заведение вмещает около 200 человек и может стать удачным местом для проведения различных мероприятий.

Кафе «У Быков» ждет своих гостей с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Проспект Мира, 2 (основной корпус КГТУ, вход в кафе напротив скульптуры «Борющиеся зубры»).

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