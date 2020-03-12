«Стоматологический центр Первый на Литовском валу» дарит скидки

Новый «Стоматологический центр Первый на Литовском Валу» открылся совсем недавно, а уже сегодня скидками и специальными предложениями на услуги воспользовались десятки калининградцев. 

В честь открытия новой стоматологии на Литовском валу «Стоматологический центр Первый» дарит:

— импланты Dentium с коронкой «под ключ» всего за 30 000 рублей до 20 марта
— скидки 20% на всю детскую терапию
— бесплатные консультации детского врача

В «Стоматологическом центре Первый на Литовском Валу» открылась детская стоматология. Прием ведет детский врач-стоматолог с 16-летним стажем Мартыненко Наталья Анатольевна. 



«Стоматологический центр Первый на Литовском Валу» имеет удобное месторасположение и парковку, что несомненно оценят жители города. В новой клинике представлены услуги терапевтической стоматологии, протезирования, хириругии, имплантации, детской стоматологии, пародонтологии и гигиены.

Первоклассные врачи клиники проводят операции на лучшем профессиональном оборудовании от ведущих мировых производителей и используют в своей работе передовые достижения мировой стоматологии и медицины.

«Стоматологический центр Первый» работает на калининградском рынке уже более десяти лет и за это время успел заслужить доверие 73000 человек, что подтверждает высокий уровень качества лечения пациентов!

Не откладывайте поход в стоматологию на потом, ведь скидки и специальные предложения «Стоматологического центра Первый на Литовском Валу» будут действовать только до 31 марта.

Записаться на прием вы можете по телефону +7 (4012) 77-77-38
г. Калининград, ул. Литовский Вал, 38/14.
Работаем с 09.00 до 21.00 ежедневно, без выходных.
Instagram, сайт.

Имеются противопоказания, необходима предварительная консультация специалиста

Лиц. на осуществление мед. деятельности № ЛО-39-01-002252 от 06,03.2020

Справка

Первый стоматологический центр

г. Калининград, ул. Литовский Вал, 38/14
+7 (4012) 77 77 38
1centr.net
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Источник: «Стоматологический Центр Первый»
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