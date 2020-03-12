«Стоматологический центр Первый на Литовском валу» дарит скидки

Новый «Стоматологический центр Первый на Литовском Валу» открылся совсем недавно, а уже сегодня скидками и специальными предложениями на услуги воспользовались десятки калининградцев.
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«Стоматологический центр Первый на Литовском Валу» имеет удобное месторасположение и парковку, что несомненно оценят жители города. В новой клинике представлены услуги терапевтической стоматологии, протезирования, хириругии, имплантации, детской стоматологии, пародонтологии и гигиены.
Первоклассные врачи клиники проводят операции на лучшем профессиональном оборудовании от ведущих мировых производителей и используют в своей работе передовые достижения мировой стоматологии и медицины.
«Стоматологический центр Первый» работает на калининградском рынке уже более десяти лет и за это время успел заслужить доверие 73000 человек, что подтверждает высокий уровень качества лечения пациентов!
Не откладывайте поход в стоматологию на потом, ведь скидки и специальные предложения «Стоматологического центра Первый на Литовском Валу» будут действовать только до 31 марта.
Записаться на прием вы можете по телефону
Работаем с 09.00 до 21.00 ежедневно, без выходных.
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Имеются противопоказания, необходима предварительная консультация специалиста
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