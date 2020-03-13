Держим цены для своих!



Уже стало очевидно, что цены на новые автомобили вырастут на 5–10% в зависимости от производителя и конкретной модели.

Исходя из развития экономической ситуации, автодилеры, можно сказать, вынуждены корректировать цены на свою продукцию. Ситуация на рынке быстро меняется. Мы в свою очередь внимательно следим за изменениями на рынке и принимаем решения в зависимости от развития ситуации.

Картина на авторынке России складывается тяжелая. Помимо падения рубля из-за вспышки эпидемии коронавируса в китайской провинции Хубей (один из промышленных центров компонентного производства Китая) многие автозаводы России вынуждены спешно искать замену поставщикам компонентов и субкомпонентов. На всё это накладываются стремительно нарастающие локальные проблемы — высокая кредитная нагрузка россиян и снижение их реальных доходов.


Генеральным директором официального дилерского центра «Рено» в Калининграде было принято серьёзное и довольно неординарное решение.

Несмотря на тяжёлую ситуацию на автомобильном рынке и возможные риски, было принято решение не повышать цены на автомобили из наличия. Нам очень важно, чтобы вы могли в условиях экономической неопределённости быть уверены в том, что у вас есть друг. И этот друг — бренд «Рено», дилерский центр «Тринити Трейд» в Калининграде.

Мы искренне хотим, чтобы вы могли обеспечить себя и свою семью лучшим, а именно — доступным в обслуживании, качественным и надежным автомобилем. Если вы еще не приняли решение о покупке, то сейчас самое время приобрести автомобиль по антикризисной цене. Все автомобили в наличии на складе в Калининграде, в различных комплектациях и цветах.

Мы поможем с выбором автомобиля, подберем самый лучший вариант, пройдем пробную поездку, и уже сегодня вы сможете уехать от нас на новом автомобиле «Рено».

Мы не повышаем цены, чтобы вы могли осуществить запланированную покупку!

Справка

Тринити Трейд официальный дилер Renault в Калининграде

г. Калининград, ул. Юрия Гагарина, 2К
+7 (4012) 66 41 12
trinity-renault.ru
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Бизнес
Источник: «Тринити Трейд»
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