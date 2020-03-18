100 лет Mazda: уникальные предложения в честь юбилея!

Для Mazda 2020 год — юбилейный, нам исполнилось 100 лет. И в нынешних условиях экономической нестабильности, мы подготовили особые условия на приобретение последних автомобилей Mazda 2019 года. Максимально выгодные условия действуют до 31 марта 2020 года на ограниченное количество автомобилей из наличия, успейте приобрести автомобиль до повышения цен.
Mazda3. Спортивный дух и классическая элегантность.
Автомобиль представлен в двух кузовах — хэчбек и седан.
Хэчбек — это спортивный, динамичный характер.
Седан — образец классических благородных пропорций, это воплощенная элегантность.
Рассрочка 0% на 24 месяца.
Mazda6. Элегантность в деталях.
Городской премиальный седан с ярко выраженными спортивными чертами.
Теперь Mazda6 утончённее, изящнее, а еще — смелее, агрессивнее и спортивнее.
Выгода до 230 000 руб.
Рассрочка 0% на 12 месяцев.
Mazda СХ-5. Совершенство в движении вперед.
Динамичный характер, нашедший воплощение благодаря современному подходу к дизайну и технологиям.
Выгода до 280 000 руб.
Рассрочка 0% на 12 месяцев.
Mazda СХ-9. Максимум возможного.
Три ряда полноценных сидений, премиальные материалы отделки, инновационные технологии — максимум возможного достигнут в Mazda CX-9 нового поколения.
Выгода до 400 000 руб.
Рассрочка 0% на 12 месяцев.
Подробности по телефону +7 (4012) 999 690 и на сайте.
*Общие условия: Подтверждение дохода не требуется для всех моделей Mazda при сумме кредита до 3 млн руб. и первоначальном взносе не менее 20% от стоимости автомобиля. Валюта кредита рубли РФ. Минимальная сумма кредита 50 тыс. руб., максимальная сумма кредита 6,5 млн. руб. Обязательно страхование КАСКО. Компании для оформления КАСКО: АО «АльфаСтрахование», ПАО «РОСГОССТРАХ», ООО «Зетта», ООО «Ренессанс», АО ВСК, САО ЭРГО, СПАО «Ингосстрах», ООО «Согласие», АОГСК «Югория». Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по кредиту — 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа. Кредит по программе Mazda Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г. регистрационный номер 1792. Информация о ставках кредита и иных параметрах кредитного предложения предоставлена ООО «Русфинанс Банк». Подробную информацию по вопросам кредитования по программе вы можете получить на сайте www.mazda.ru
раздел «Mazda Кредит», по телефону ООО «Русфинанс Банк»
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