100 лет Mazda: уникальные предложения в честь юбилея!

Для Mazda 2020 год — юбилейный, нам исполнилось 100 лет. И в нынешних условиях экономической нестабильности, мы подготовили особые условия на приобретение последних автомобилей Mazda 2019 года. Максимально выгодные условия действуют до 31 марта 2020 года на ограниченное количество автомобилей из наличия, успейте приобрести автомобиль до повышения цен.

Mazda3. Спортивный дух и классическая элегантность.

Автомобиль представлен в двух кузовах — хэчбек и седан.

Хэчбек — это спортивный, динамичный характер.

Седан — образец классических благородных пропорций, это воплощенная элегантность.

Mazda6. Элегантность в деталях.

Городской премиальный седан с ярко выраженными спортивными чертами.

Теперь Mazda6 утончённее, изящнее, а еще — смелее, агрессивнее и спортивнее.

Выгода до 230 000 руб.

Рассрочка 0% на 12 месяцев.









Динамичный характер, нашедший воплощение благодаря современному подходу к дизайну и технологиям.

Выгода до 280 000 руб.

Рассрочка 0% на 12 месяцев.









Три ряда полноценных сидений, премиальные материалы отделки, инновационные технологии — максимум возможного достигнут в Mazda CX-9 нового поколения.

Выгода до 400 000 руб.

Рассрочка 0% на 12 месяцев.





Подробности по телефону +7 (4012) 999 690 и на сайте.

