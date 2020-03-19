Как накопить на образование ребенку?

По данным исследовательской организации «Ромир», 55% россиян, имеющих детей, в той или иной степени готовы платить за их образование. Две трети из них считают нужным оплачивать первое высшее образование своего ребенка. Стоимость качественного образования как в России, так и за рубежом довольно высока, а потому создаёт существенную нагрузку на семейный бюджет. В современных реалиях у большинства российских родителей нет другого выхода, кроме как начинать копить на образование ребенка едва ли не с 1 класса. Однако накопить значительную сумму сложно: часть «съедает» инфляция, трудно заставлять себя регулярно выделять какую-либо сумму на накопления, иногда вмешиваются непредвиденные обстоятельства, заставляющие вовсе прекратить откладывать деньги или даже использовать этот «резервный фонд».

В последние годы на рынке у многих финансовых компаний появились предложения, которые позиционируются именно как инструменты для родителей, желающих создать капитал для своего ребенка. Кроме финансового резерва данные программы предоставляют родителям ещё множество дополнительных преимуществ.

На примере продукта «Детский образовательный план» Сбербанк Страхования, рассказываем, как это работает.

Клиент обращается в банк и выбирает подходящую программу для своего ребенка: срок, сумму платежей и график внесения взносов. Заключает договор и в течение указанного срока делает взносы на указанные суммы. В конце периода на счете накапливается запланированная сумма. Помимо этого, возможно получение дополнительного дохода от инвестиционной деятельности компании, тогда клиент заберет не только накопленные деньги, но и «бонусы». При наступлении страхового случая страховая компания берет на себя выплаты на обучение ребенка и продолжает платить до тех пор, пока не закончится срок договора.

Например, вы запланировали за 7 лет накопить на вуз ребенку, скажем, 500 тыс. руб., но через 4 года утратили возможность работать. Тогда страховая компания в течение оставшихся трех лет вносит накопительные платежи вместо вас и к оговоренному сроку у вас в любом случае будут 500 тыс. на университет для ребенка.

Много ли людей пользуются такими инструментами?

В 2019 году, по данным Сбербанка, на образование детей копили с привлечением страховых продуктов порядка 90 тыс. клиентов банка. При этом число участников таких программ выросло в прошлом году в 6 раз.

90% пользователей «Детского образовательного плана» ставили перед собой цель накопить 250-500 тыс. руб. за 6-10 лет. Чаще всего родители начинают копить на образование своих детей в возрасте 36-45 лет (35% от общего количества договоров), но довольно велико и количество договоров у более молодых родителей (26–35 лет) — 31%.

Какие еще преимущества дает «Детский образовательный план» помимо гарантированных накоплений?

Если итоговая сумма страхования больше 300 тыс. руб., то для клиента автоматически становится доступен консьерж-сервис, где образовательный консультант поможет выбрать кружки, секции, подходящий вуз, специальность, которая подойдёт вашему ребёнку и возьмет на себя решение организационных вопросов.

В 2019 году более половины запросов клиентов в службу образовательного консьержа касались подбора вариантов для летнего отдыха детей.

Как отмечают в калининградском отделении Сбербанка, в области популярен запрос на обучение за рубежом. По словам руководителя центра персонального обслуживания клиентов Сбербанк Премьер Михаила Апполонова, от калининградских клиентов поступает очень широкий спектр запросов. Так, один клиент попросил подобрать для его ребенка учебное заведение с кулинарной тематикой в Испании. Консьерж-сервис сделал презентацию доступных вариантов, организовал месячную стажировку в понравившемся учебном заведении, и ребенок поступил туда учиться. Другой клиент захотел отправить ребёнка в лагерь с уклоном на футбол и английский язык за приемлемые деньги. Такой лагерь ему нашли в Польше, и не просто помогли договориться отправить туда ребёнка, но и организовали трансфер.

Не стоит забывать и про другие плюсы от программы: родитель может вернуть налоговый вычет 13% от вложенных средств до 15600 рублей год (прим. — по суммам социальных налоговых вычетов предусмотрено ограничение — 120 тыс. рублей в год), деньги не подлежат арестам и не включаются в состав делимого имущества при юридических спорах.

*ПАО «Сбербанк», ООО СК «Сбербанк страхование жизни»