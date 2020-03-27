«Любопытный» — новый способ получить быстрый и недорогой интернет от ТТК

«Любопытный» — это удобный пакет услуг для тех, кто умеет считать и внимательно подходит к выбору провайдера. Тарифный план включает в себя высокоскоростной домашний интернет на максимальной скорости — до 75 Мбит/сек и более 115 каналов интерактивного телевидения по цене от 378 рублей в месяц. Дополнительно по очень выгодной цене можно приобрести мощный роутер.



Интерактивное телевидение от ТТК позволяет смотреть телеканалы в высоком качестве, используя интерактивные функции паузы и перемотки эфира. В рамках услуги «Интерактивное телевидение» ТТК предлагает абонентам базовый и расширенный пакеты каналов, специальные тематические пакеты каналов на любой вкус и популярные сервисы подписки на видеопрокат, подключить которые можно прямо при просмотре телевидения.

«Любопытный» домашний интернет и телевидение от ТТК — это гарантия того, что ежемесячная стоимость услуг не повысится в течение 12 месяцев после подключения— выгода очевидна!

Становясь абонентом ТТК, вы также получаете возможность подключить антивирусный пакет для ПК и мобильного телефона с тридцатидневным периодом бесплатного использования, познакомиться с новым сервисом ТТК Play, который позволяет запускать даже самые современные и требовательные игры на обычном ноутбуке, и другие преимущества.

С подробными условиями акции в вашем городе можно ознакомиться на сайте компании или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775.


Справка

ТТК-Калининград телекоммуникационная компания

г. Калининград, ул. Б.Хмельницкого, 86
+7 (4012) 56 00 09
www.kgdttk.ru
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Бизнес
Источник: ттк
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