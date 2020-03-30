Бесплатно отремонтировать или заменить шины — это реально

Покупая новые шины, пожалуй, каждый автолюбитель хочет, чтобы они прослужили больше 1-2 сезонов. И желательно так, чтобы не было повода регулярно заезжать на шиномонтаж.

От бывалых автомобилистов часто можно услышать интересный лайфхак о том, как продлить жизнь новых покрышек, например, контролировать показатель давления в шинах и выбирать шины с жесткой боковиной. Но есть и более простой способ, не требующий усилий со стороны автовладельца — выбирать проверенные шины с гарантией производителя.

И здесь есть важный нюанс — «гарантия» не должна быть просто красивым заголовком на рекламных материалах. Компания-продавец должна неукоснительно соблюдать данные покупателю обещания, а не говорить про безответственную эксплуатацию шин, которая привела к повреждению и не попадает под гарантийный случай.

Приобретая шины в сети шинных центров «Колесо», вы можете быть уверены, что все обязательства перед вами будут исполнены четко и в срок. Например, приобретая шины марки Gislaved, покупатель получает расширенную гарантию. Если в течение 1 года шина Gislaved получит механическое повреждение — она будет отремонтирована или заменена на новую. Без лишних вопросов и без долгих экспертиз!





Gislaved — это шведский производитель шин со 110 летней историей. Все шины летней модельной линейки покрышек Gislaved Ultra Speed 2 имеют высокую манёвренность, отличную управляемость и надёжное сцепление. Все это делает шины Gislaved отличным вариантом для езды без шума на высокой скорости. И еще неоспоримое преимущество — это расширенная гарантия. Покупая шины Gislaved в шинном центре «Колесо», вы можете быть уверены, что в течение 1 года после покупки при механическом повреждении шины — шину вам отремонтируют, а, в случае, если это невозможно, заменят на новую абсолютно бесплатно!

В сети шинных центров «Колесо» представлен большой ассортимент качественных шин известных брендов, доказавших свое качество на деле и не нуждающиеся в рекламе.











Например, не нуждается в представлении всем известный бренд Continental, являющийся главным поставщиком шин для BMW, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan и Toyota. Каждая шина этого бренда, перед тем как поступить в продажу, тщательно тестируется в лабораторных условиях и на автодроме, что обеспечивает настоящее немецкое качество.





Не менее популярным является и бренд Hankook, который занимает 3-е место по объемам производства в странах Азии. Производство основано на современных методиках и контролируется на каждом этапе. Главное преимущества этих шин — стойкость к износу, что делает их отличным вариантом как среди начинающих водителей, так и автолюбителей со стажем.

Vredishtine — это шины премиум-класса для широкого спектра автомобилей и для любых климатических условий. Создавая новые покрышки, разработчики шин Vredestein в первую очередь, руководствуются такими понятиями, как безопасность, эффективность и современный дизайн. Во многом благодаря этому, шины Vredestein занимают 4 место по популярности среди европейских автолюбителей.







Но ассортимент — это не единственное, за что ценят сеть «Колесо». Опытные работники сервиса быстро и качественно окажут вам услуги по шиномонтажу и балансировке в любом из салонов сети.

Шиномонтажные работы осуществляются на профессиональном итальянском оборудовании Hoffman. Все оборудование бренда Hofmann отвечает высочайшим требованиям качества и безопасности, о чем свидетельствует сертификация DIN ISO 9001. Оборудование Hofmann — многократный лауреат мировых и российских профильных конкурсов и премий.

Сеть шинных центров «Колесо» сегодня — это десятки тысяч проданных шин, сотни постоянных клиентов, 11 магазинов в черте города и 20 лет безупречной работы.













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