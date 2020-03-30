Бесплатно отремонтировать или заменить шины — это реально



Покупая новые шины, пожалуй, каждый автолюбитель хочет, чтобы они прослужили больше 1-2 сезонов. И желательно так, чтобы не было повода регулярно заезжать на шиномонтаж.

От бывалых автомобилистов часто можно услышать интересный лайфхак о том, как продлить жизнь новых покрышек, например, контролировать показатель давления в шинах и выбирать шины с жесткой боковиной. Но есть и более простой способ, не требующий усилий со стороны автовладельца — выбирать проверенные шины с гарантией производителя.

И здесь есть важный нюанс — «гарантия» не должна быть просто красивым заголовком на рекламных материалах. Компания-продавец должна неукоснительно соблюдать данные покупателю обещания, а не говорить про безответственную эксплуатацию шин, которая привела к повреждению и не попадает под гарантийный случай.

Приобретая шины в сети шинных центров «Колесо», вы можете быть уверены, что все обязательства перед вами будут исполнены четко и в срок. Например, приобретая шины марки Gislaved, покупатель получает расширенную гарантию. Если в течение 1 года шина Gislaved получит механическое повреждение — она будет отремонтирована или заменена на новую. Без лишних вопросов и без долгих экспертиз!


Gislaved — это шведский производитель шин со 110 летней историей. Все шины летней модельной линейки покрышек Gislaved Ultra Speed 2 имеют высокую манёвренность, отличную управляемость и надёжное сцепление. Все это делает шины Gislaved отличным вариантом для езды без шума на высокой скорости. И еще неоспоримое преимущество — это расширенная гарантия. Покупая шины Gislaved в шинном центре «Колесо», вы можете быть уверены, что в течение 1 года после покупки при механическом повреждении шины — шину вам отремонтируют, а, в случае, если это невозможно, заменят на новую абсолютно бесплатно!

В сети шинных центров «Колесо» представлен большой ассортимент качественных шин известных брендов, доказавших свое качество на деле и не нуждающиеся в рекламе.




Например, не нуждается в представлении всем известный бренд Continental, являющийся главным поставщиком шин для BMW, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan и Toyota. Каждая шина этого бренда, перед тем как поступить в продажу, тщательно тестируется в лабораторных условиях и на автодроме, что обеспечивает настоящее немецкое качество.



Не менее популярным является и бренд Hankook, который занимает 3-е место по объемам производства в странах Азии. Производство основано на современных методиках и контролируется на каждом этапе. Главное преимущества этих шин — стойкость к износу, что делает их отличным вариантом как среди начинающих водителей, так и автолюбителей со стажем.

Vredishtine — это шины премиум-класса для широкого спектра автомобилей и для любых климатических условий. Создавая новые покрышки, разработчики шин Vredestein в первую очередь, руководствуются такими понятиями, как безопасность, эффективность и современный дизайн. Во многом благодаря этому, шины Vredestein занимают 4 место по популярности среди европейских автолюбителей.



Но ассортимент — это не единственное, за что ценят сеть «Колесо». Опытные работники сервиса быстро и качественно окажут вам услуги по шиномонтажу и балансировке в любом из салонов сети.

Шиномонтажные работы осуществляются на профессиональном итальянском оборудовании Hoffman. Все оборудование бренда Hofmann отвечает высочайшим требованиям качества и безопасности, о чем свидетельствует сертификация DIN ISO 9001. Оборудование Hofmann — многократный лауреат мировых и российских профильных конкурсов и премий.

Сеть шинных центров «Колесо» сегодня — это десятки тысяч проданных шин, сотни постоянных клиентов, 11 магазинов в черте города и 20 лет безупречной работы.




Записаться на шиномонтаж в удобное для вас время можно по телефону +7 (4012) 505-115 или в несколько кликов на сайте 

Справка

Колесо шинный центр

г. Калининград, пр-т Московский, 2Б
+7 (4012) 70 26 42
www.koleso39.com

Колесо шинный центр

г. Калининград, пр-т Московский, 181
+7 (4012) 98 72 27
www.koleso39.com

Колесо шинный центр

г. Калининград, ул. Александра Невского, 120
+7 (4012) 75 42 05
www.koleso39.com

Колесо шинный центр

г. Калининград, ул. Дзержинского, 19
+7 (4012) 64 09 44
www.koleso39.com
156
Бизнес
Источник: Сеть шинных центров «Колесо»
???
Есть мнение

Когда боль нарастает

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему бизнес должен требовать поддержку немедленно.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter