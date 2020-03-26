Кредитный портфель Калининградского Сбербанка в 2019 году вырос на 10%

Калининградское отделение Сбербанка окончило 2019 год с ростом основных показателей. В структуре розничного кредитного портфеля наибольший прирост показало потребительское кредитование (рост — 25%), далее кредитные карты (рост — 19%) и ипотека (рост — 15%). В целом кредитный портфель банка в минувшем году вырос на 10%. Такие данные озвучили в пресс-службе калининградского отделения банка.





Рост объемов потребительского кредитования объясняют повышением доступности кредитов через «Сбербанк Онлайн» и увеличением скорости рассмотрения заявок. Одобрение по заявке на кредит занимает от 2 минут, уточняют в банке.

Причинами увеличения объемов выдачи ипотечных кредитов стало многократное снижение в 2019 году ставок по кредитам на жилье, акция по уменьшению первоначального взноса и предоставление скидки при покупке квартир через сервис «Дом Клик».

Сегодня треть ипотечных заявок в Калининградской области поступает через «Дом Клик». За 2019 год кредиты через систему получили более тысячи калининградских клиентов на сумму 2,1 млрд руб.

Прошлый год также характеризовался ростом клиентов Сбербанка в среде малого бизнеса. Одной из причин стало развитие «СМАРТ-кредитования» — индивидуальные предодобренные предложения действующим клиентам банка.

«Положительной динамике по итогам деятельности Калининградского отделения за 2019 год способствует и развитие экосистемы Сбербанка, которая помогает оказывать самые востребованные услуги нашим клиентам в различных областях. Сегодня экосистема банка объединяет уже около 40 компаний: платформа для работы с недвижимостью „ДомКлик“, онлайн-кинотеатр „Okko“, маркетплейс „Беру“, связь „СберМобайл“, доставка продуктов „Сбермаркет“ и многое другое», — отмечает управляющий калининградским отделением ПАО Сбербанк Андрей Свердлов.

*ПАО «Сбербанк»