ПСБ запускает онлайн-проект «Финансовая грамотность на дому»

Самоизоляция — отличный повод повысить свой уровень финансовой грамотности, научиться чему-то новому и полезному. Поэтому ПСБ запускает дистанционный образовательный проект «Финансовая грамотность на дому». Наши эксперты сейчас работают удаленно и готовят для вас наиболее актуальные рекомендации на финансовые темы.

В рамках этого проекта мы расскажем о том, как сохранить накопления в условиях экономической нестабильности, обсудим, стоит ли сейчас брать ипотеку, можно ли воспользоваться кредитными каникулами, реструктуризировать кредит, а также решим, надо ли свои вложения вкладывать в покупку запасов продовольствия.

Оставайтесь дома и узнавайте всё об основах грамотного финансового поведения в условиях колебаний рынков и нестабильности деловой активности. Видеолекции будут публиковаться в официальных группах банка в Facebook и VKontakte. Подписывайтесь на наши аккаунты, будьте здоровы и учитесь вместе с финансовыми экспертами ПСБ.

Не пропустите — управляющий по стратегическому маркетингу ПСБ Андрей Бархота в первом выпуске «Финансовой грамотности на дому» 31 марта расскажет о том, какие решения в текущей ситуации правильные и как избежать серьезных ошибок.

#оставайтесьдома

ПАО «Промсвязьбанк». Ген.лиц. Банка России № 3251

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Источник: Промсвязьбанк
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