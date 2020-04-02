Заберем и вернём бесплатно: сервисный центр РТС отремонтирует вашу технику

Сервисный центр по ремонту бытовой технике в Калининграде «РТС» начал бесплатную приёмку от двери в квартире/доме у потребителя и обратную бесплатную доставку отремонтированной техники.

К сожалению, техника ломается даже в карантине. Как сидеть дома без телевизора, компьютера? А если сломался холодильник или стиральная машина? Даже представлять не хочется....

Жители Калининграда сейчас находятся на самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса.



Поэтому специалисты компании «РемТехСервис» сами приедут, заберут, отремонтируют и вернут обратно уже в рабочем состоянии бытовую технику и электронику. Доставка в обе стороны — бесплатно.

Как заказать услугу?

Звоните по телефону 303-800. Приёмка техники от двери — бесплатно, доставка отремонтированной техники обратно — бесплатно.

Быстро!

Безопасно!

Качественно!

rts39.ru