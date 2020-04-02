Заберем и вернём бесплатно: сервисный центр РТС отремонтирует вашу технику

Сервисный центр по ремонту бытовой технике в Калининграде «РТС» начал бесплатную приёмку от двери в квартире/доме у потребителя и обратную бесплатную доставку отремонтированной техники.
К сожалению, техника ломается даже в карантине. Как сидеть дома без телевизора, компьютера? А если сломался холодильник или стиральная машина? Даже представлять не хочется....
Жители Калининграда сейчас находятся на самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса.
Поэтому специалисты компании «РемТехСервис» сами приедут, заберут, отремонтируют и вернут обратно уже в рабочем состоянии бытовую технику и электронику. Доставка в обе стороны — бесплатно.
Как заказать услугу?
Звоните по телефону 303-800. Приёмка техники от двери — бесплатно, доставка отремонтированной техники обратно — бесплатно.
Быстро!
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