Где покупать электронику во время карантина, когда все магазины закрыты

Эта неделя стала первой в истории современной России, когда в стране официально объявили всеобщий карантин. В результате позакрывались почти все торговые точки, за исключением аптек, продуктовых магазинов и ещё ряда предприятий, занимающихся реализацией жизненно важных товаров. Поэтому просто так прийти в любой магазин, чтобы купить холодильник, ноутбук или стиральную машину, чтобы успеть до серьёзного повышения цен, у вас не получится. Впрочем, выход из ситуации есть!

В России начался тотальный карантин, но купить технику всё равно можно!

Какие магазины работают в карантин?

Несмотря на то, что ещё буквально «вчера» торговые залы всех розничных сетей исправно работали, Правительство внесло изменения в постановление о нерабочей неделе и исключило электронику из списка товаров первой необходимости, вычеркнув из него и многие другие товары. Поэтому и Baltmaximus свои магазины уже не открыл, оставив, однако, всем желающим возможность совершать покупки онлайн на сайте baltmaximus.com.





Теперь торговая сеть Baltmaximus работает только на доставку (до окончания карантина)! То есть вы можете заказать нужный товар на сайте и выбрать либо доставку до двери, либо самовывоз в зависимости от ваших предпочтений.

При этом доступна бесконтактная доставка! Для этого нужно оплатить заказ на сайте сразу, а курьер позволит забрать его, отойдя от вашей двери на безопасное расстояние.

Осталось только понять, стоит ли вообще покупать смартфон, ноутбук или что-то из техники. Ответ — безусловно да!. Курсы валют постоянно растут, а значит и цены на бытовую технику неизбежно будут увеличиваться. Поэтому, если вы действительно запланировали покупку новой техники уже давно, то причин «ждать у моря погоды» нет. Оформляйте заказ, но лучше всего — на сайте baltmaximus.com, потому что там цены пока одни из самых приятных в регионе.

8(4012) 99-99-90

www.baltmaximus.com





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