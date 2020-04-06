Что смотрят на Wifire TV во время самоизоляции

До конца апреля компания Wifire (входит в структуру ПАО «МегаФон») расширила тарифы цифрового телевидения Wifire TV и открыла всем клиентам доступ к 200 каналам различной тематики. За последние две недели время просмотра ТВ пользователями сильно увеличилось. Компания Wifire проанализировала статистику цифрового ТВ, чтобы понять, как изменилось поведение пользователей Wifire TV в связи с эпидемиологической ситуацией и какой контент они предпочитают.

Первый и весьма логичный факт — в десятки раз снизилась популярность спортивных каналов. Зрителям неинтересно смотреть повторы мероприятий, поэтому спрос на сегмент сильно упал. За информационной повесткой дня пользователи стали чаще обращаться к «Первому каналу», «России 1» и «НТВ». Но лента новостей не задерживает внимание надолго, все-таки в первую очередь пользователей сейчас привлекает развлекательный контент, актуальны тематические ресурсы. Наиболее популярными стали премиум-каналы, доступ к которым был открыт всем клиентам Wifire TV: «Кинопремьера HD», «Paramount Comedy HD, Amedia Premium HD и другие. В 3 раза увеличилось время просмотра детских каналов. Видимо, родители с утра включают «Nick Jr» или «Мульт» и оставляют телевизор на долгое время, чтобы дети не отвлекали от работы.







Отмечен естественный рост популярности каналов с программами про путешествия, особенно с зарубежными. Зрители компенсируют отсутствие заграничных поездок просмотром передач. К примеру, выросла популярность телеканала «Пятница!».

Стоит отметить, что зрители Wifire TV в большей степени предпочитают отечественные фильмы и сериалы. В топ по просмотрам попали «Холоп», «Гранд», «Содержанки», «Кухня» и «Война семей». Среди мультфильмов лидируют «Три кота», «Маша и медведь» и «Фиксики».

На фоне роста интереса к развлекательному контенту посещаемость бесплатного сервиса Wifire TV Lite выросла на 50%. В Wifire TV Lite доступно более 140 каналов в высоком качестве, в том числе в формате HD и UHD. Контент доступен в веб-версии и в приложении Wifire TV Lite на телевизорах LG и Samsung. Для того, чтобы обеспечить цифровым ТВ жителей всех регионов нашей страны, оператор сделал сервис бесплатным бессрочно, монетизация осуществляется за счет рекламы. Платформа Wifire TV Lite предлагает каналы с зарубежными и отечественными фильмами, новостные, развлекательные и спортивные ресурсы. Компания постоянно расширяет представленную коллекцию и развивает сервис: скоро появятся мобильные приложения в App Store и Google Play.

Подводя итоги, можно отметить, что количество времени просмотра цифрового ТВ по будням сравнялось с активностью в обычный выходной. Спрос на сервисы Wifire TV и Wifire TV Lite существенно вырос. Зрители в первую очередь отдают предпочтение развлекательному контенту.

Напомним, ранее оператор Wifire до конца апреля бесплатно увеличил всем пользователям скорость домашнего интернета на сети до максимальной (может быть ограничена оборудованием пользователей) и сохранил предоставление услуг клиентам даже при дебиторской задолженности или нулевом балансе.