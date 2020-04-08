ПСБ заключил договор с ВЭБ.РФ для поддержки малого и среднего бизнеса

ПСБ подписал договор с государственной Корпорацией развития «ВЭБ.РФ» о предоставлении обеспечения в виде поручительства на сумму 10 млрд рублей. Согласно условиям договора, данный вид поддержки предназначен для краткосрочного кредитования по нулевой ставке субъектов малого бизнеса на выплату заработной платы сотрудникам предприятий, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Поручительство ВЭБ.РФ — одна из действенных и своевременных мер помощи малому бизнесу, которая реализуется при поддержке системно значимых банков.

ПАО «Промсвязьбанк». Ген.лиц. Банка России № 3251

Кредит можно оформить полностью в электронной форме без посещения офиса ПСБ по минимальному пакету документов. ПСБ планирует выдать первые кредиты по программе льготного кредитования уже в ближайшие дни.— отметил председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков., — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.