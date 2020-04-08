ПСБ заключил договор с ВЭБ.РФ для поддержки малого и среднего бизнеса

ПСБ подписал договор с государственной Корпорацией развития «ВЭБ.РФ» о предоставлении обеспечения в виде поручительства на сумму 10 млрд рублей. Согласно условиям договора, данный вид поддержки предназначен для краткосрочного кредитования по нулевой ставке субъектов малого бизнеса на выплату заработной платы сотрудникам предприятий, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Поручительство ВЭБ.РФ — одна из действенных и своевременных мер помощи малому бизнесу, которая реализуется при поддержке системно значимых банков.

Кредит можно оформить полностью в электронной форме без посещения офиса ПСБ по минимальному пакету документов. ПСБ планирует выдать первые кредиты по программе льготного кредитования уже в ближайшие дни.



«В период экономической нестабильности оказание государственной поддержки малому бизнесу — одна из первоочередных задач. ПСБ оперативно запускает программу краткосрочного кредитования по нулевой ставке на выплату зарплаты сотрудникам малых и микропредприятий, пострадавших в период пандемии коронавируса. В кризисной ситуации эта важнейшая мера поддержки позволит собственникам сохранить главный актив и ресурс бизнеса — сотрудников. Кроме этого, в конце марта ПСБ ввёл реструктуризацию кредитов для наших клиентов из наиболее пострадавших отраслей, также были снижены тарифы по РКО и эквайринг», — отметил председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков.

«В рамках объявленных Правительством РФ оперативных мер по поддержке малого предпринимательства ВЭБ.РФ сегодня выдал поручительство в пользу ПСБ. Коммерческие банки- наши надежные партнеры, и мы в очередной раз объединяем наши усилия для поддержки малого бизнеса. Поручительство выдано на 10 млрд руб. Средства пойдут в обеспечение предпринимателей для возврата кредитов по нулевой ставке, полученных на выплату зарплаты. Всего ВЭБ.РФ планирует выдать поручительств на общую сумму до 100 млрд рублей», — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

ПАО «Промсвязьбанк». Ген.лиц. Банка России № 3251

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Источник: Промсвязьбанк
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