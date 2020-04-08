Дмитрий Кондрацков: будущего не надо бояться

Многих волнует устойчивость банковской системы в это непростое время. Кризис, вызванный пандемией, захватывает экономики разных стран. Уверенность в том, что банк, с которым вы работаете, в котором вы храните сбережения, выдержит «идеальный шторм», снижает общую тревогу за свое будущее. Как оценить риски в кризис? Об этом мы поговорили с управляющим банка «Агророс» Дмитрием Кондрацковым.

— Дмитрий Юрьевич, есть ли какие-то критерии, по которым можно оценить надежность банка? Особенно сейчас.

— Есть открытые источники, которые помогут оценить обстановку. Например, сайты самих банков, а также агрегаторы публичной отчетности и пользовательских отзывов. Такие как banki.ru. Мы, например, всегда следим за отзывами. Потому что это обратная связь наших клиентов. Для нас это точки роста, моменты, в которых мы можем улучшить нашу работу.

Что касается публичной отчетности, которая вся — открытая и прозрачная — собрана на тех же самых агрегаторах. Почему ей можно верить? Сегодня государство относится к нам как к своей точке риска. Если какой-то банк закрывается, то нагрузка по выплате вкладов ложится на Агентство страхования вкладов. Поэтому и контроль за банковской сферой идет предельно жесткий.

Я за то, чтобы прозрачные правила игры были для всех банков, невзирая на строчку в рейтинге. Я в банковской сфере работаю больше 30 лет. И могу сказать, что с 2013-го года политика Центробанка стала очень жесткой и последовательной, движение к чистоте банковской системы началось и не прекращается. Никакой политизированности в действиях ЦБ я не вижу. Я вижу четкую, профессиональную линию, которая не меняется, несмотря на жесткие внешние факторы и фамилии. Центральный банк экономически доказывает правоту своих решений. И это ведет к оздоровлению системы.

События последних лет показали, что, если банк не соблюдает прозрачные правила игры и не подходит под формальные признаки, установленные Центробанком России, отзыв лицензии неизбежен.

— А что показывает публичная отчетность «Агророса»?

— По данным на 1 февраля 2020 общероссийского рейтинга банков (всего из 431), банк «Агророс» занимает 213-е место.

Прошедший год был закрыт с ростом 30 процентов, и это при падающем рынке. В 2006 году мы начинали как маленький региональный банк — всего пара отделений на весь Саратов. Сейчас наши офисы открыты в 11 городах от Волгограда до Калининграда. Готовится к открытию офис в Воронеже. В прошлом году мы всю инорегиональную сеть вывели в плюс по прибыли, а по многим параметрам бизнес в других городах уже достигает 50 процентов от показателей банка.

На ближайшее будущее мы ставим себе задачу, чтобы офис в каждом городе приносил равнозначную с Саратовом прибыль. Это даст еще больше устойчивости.

— Одной из мер поддержки в нынешнем кризисе президент назвал кредитные каникулы.

— Пока официального документа от Центрального банка по этому поводу не было. У малого и среднего бизнеса, с которым мы работаем, сейчас действительно непростая ситуация. Если ЦБ какой-то документ по поводу организации кредитных каникул выпустит, мы его обязательно примем.

Пока мы работаем в прежнем режиме. Надо просто выстраивать правильную и прозрачную работу с клиентами. Быть для них не только кредитно-финансовой организацией, оказывающей услуги. Но быть консультантами, помощниками, а в итоге и партнерами. Как только мы с клиентами выстраиваем партнерские отношения, и ситуация меняется. Понятно, что есть банковские монстры, которые могут сделать услугу на пару процентов дешевле. Но ведь есть же еще и отношение, понимание друг друга. Вы знаете, люди это ценят. Это называется лояльность, это называется бренд.

Бизнес понимает, к кому прийти, кто не будет обманывать. Кто грамотно объяснит, что происходит на рынке банковских услуг, что клиента ждет здесь, там. А вот что можем мы.

И когда клиент понимает, что банк растет даже на падающем рынке, что у него прозрачный баланс, что он не занимается какими-то нелегитимными вещами, он видит, что банку можно доверять.

Время быстрого хапка прошло. Сейчас все — и государство особенно — заточены на долгосрочность, стратегию и прозрачность.

— Сейчас многие бизнесы развиваются онлайн. Банки должны быть к этому готовы?

— Цифровое развитие и автоматизация процессов — это очень важно в современном мире. Но нельзя просто брать и автоматизировать бардак. Если внутри банка процессы не оптимизированы, и на эти процессы накручена автоматизация, то мы получаем автоматизированный, цифровой, но бардак.

Небольшим банкам сложно соревноваться с такими гигантами, как Сбербанк, в плане автоматизации процессов и пользовательского интерфейса. Давайте не забывать, что на Сбербанк работают 11 тысяч лучших программистов России. Конечно, в этих вопросах небольшие банки крупным уступают. Смотреть надо не на это.

Например, моя позиция — клиент должен зайти в банк, быстро получить необходимую услугу и выйти довольным. Про нас неправильно говорить, что мы не цифровой банк. Мы внутри полностью цифровой банк, который перестраивается в соответствии с новейшими системами управления.

В нашей работе присутствует продуктовый подход, дающий клиенту максимальную ценность, а командную работу мы выстраиваем по Agile, что дает нам мотивированных сотрудников и прозрачность процессов!

Да, мы пока не на все процессы накрутили IT. Но это пока.

С другой стороны — всегда смотрите на собственные «фишки» банков. Мы, например, небольшой региональный банк, которому сложно конкурировать на цифровой поляне с гигантами. Но мы ищем какие-то уникальные продукты, которые дают нам возможность формировать новую клиентскую базу. Например, по объему наличной валюты мы заняли половину регионального рынка. И это — осознанная политика: искать и просчитывать точки роста, сферы, в которых мы можем быть конкурентноспособны.

— Сейчас, в ситуации пандемии коронавируса, многих охватывает тревожность — люди боятся не только за здоровье близких, но и за экономику. Стоит ли бояться будущего?

— Будущего вообще не надо бояться. В будущем будет жизнь, будет наша страна, будут наши рубли. Даже если валюта будет стоить баснословных денег, наши рубли останутся. Предыдущая девальвация произошла в 2014 году. Тогда тоже все боялись. Но по факту из-за девальвации поднялось сельское хозяйство.

Что сейчас будет происходить с бизнес-процессами? Наверняка большая часть предпринимателей поймет, что они прекрасно могут работать на удалёнке. Если сотрудники играют в команде, если они мотивированы, то для бизнеса особо ничего не поменяется — мы просто перестали собираться в офисе. И ситуацию с карантином можно будет использовать в свои паруса.

Да, какие-то сферы бизнеса «просядут». Но благодаря именно онлайн-общению появятся новые виды бизнеса, которые займут лидирующие позиции в развитии страны. Мы ждали, что цифровизация придет к нам через год или даже два. Но нет, будущее наступило уже сегодня.

Материал подготовлен ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»

* АО «Банк «Агророс» Лиц. ЦБ РФ № 2860