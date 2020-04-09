Делайте покупки в магазинах «Наш продукт» не выходя из дома

Онлайн-доставка продуктов поможет не только обезопасить себя и свою семью в условиях пандемии, но и сделает приобретение продуктов удобным и легким.

доставка.jpgДля жителей Калининграда и пригорода (в пределах 20 км от областного центра) любимые молочные и мясные продукты под марками «Нежинская», «Роминта» и «Курочкино» доставят наши курьеры!

Продукты на сумму от 1000 рублей вам привезут бесплатно. Доставка продуктов на сумму от 500 до 1000 рублей в Калининграде будет стоить 100 рублей.

Ассортимент продукции, которую вы можете заказать, тот же, что и в магазинах «Наш продукт». Мы хотим, чтобы на вашем столе всегда были именно те продукты, к которым привыкла вся ваша семья — по душе и для любого возраста!

А как их любят жители нашего региона, они рассказывают в своих письмах.

Вот, в частности, такое письмо пришло недавно от жительницы из п. Пионерского: «Здравствуйте! Уважаемая Компания „Нежинская“, Молочная фабрика, очень хочу сказать огромное спасибо за ваш труд! Каждое утро в нашей семье начинается со слов благодарности в адрес людей, работающих в вашей компании. Именно благодаря вам ежедневно на нашем столе прекрасный набор молочных продуктов достойного качества и доступных всем. Особенно хочу отметить творог прекрасного качества, он по вкусовым ощущениям вытеснил даже обожаемый мною домашний творог. А также испытываем гордость за местное производство. Желаем процветания Вашей компании долгие годы на радость всем!»IMG_8371 -1- иг.jpg

Вкус молочной продукции «Нежинская» отмечают многие. И это закономерно, ведь она производится из свежего натурального молока, которое оперативно доставляется с молочной фабрики холдинга три раза в день — сразу после дойки. Молоко, сметана, творог различной жирности, сыры и йогурты разных наименований. А еще натуральные полуфабрикаты из говядины, свинины, птицы, колбасные и деликатесные изделия под брендом «Роминта», яйца и цыплята-бройлеры под брендом «Курочкино». Вся продукция — местная и свежая!⠀ ⠀

Совсем немного времени осталось до светлой Пасхи — одного из самых радостных и душевных праздников в году. Традиционно на столе в этот день присутствуют разноцветные яйца, кулич, творожная пасха, разнообразная выпечка и мясные деликатесы. Все необходимые продукты для праздника вы также сможете приобрести с помощью нашего нового сервиса по онлайн-доставке.

Подписывайтесь и узнайте первыми о наших акцихя и новостях @nashproduct39

Справка

Наш продукт фирменные магазины агрохолдинга ДолговГрупп

г. Калининград, ул. Киевская, 80, Балтийский рынок
dolgovagro.ru

Наш продукт фирменные магазины агрохолдинга ДолговГрупп

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Новая, 3
dolgovagro.ru

Наш продукт фирменные магазины агрохолдинга ДолговГрупп

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Крайняя, 3
dolgovagro.ru

Наш продукт фирменные магазины агрохолдинга ДолговГрупп

Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Безымянная, 4А, «Птицефабрика», магазин ПФГ
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Источник: Долговгрупп
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