Пришла пора обновлений!

Весна — это пора обновлений. Даже сейчас, несмотря ни на что, руки сами тянутся привести в порядок дом, а это значит, в том числе, и рассмотреть вопрос обновления техники. Каждую минуту жизнь современного человека связана с техникой. Как с домашними «помощниками», так и с привычными уже гаджетами.

Производители предлагают нам все больше полезных функций, создают более компактные, эргономичные и высокопроизводительные модели. Если вы чувствуете, что ваша техника уже не выполняет нужных задач, то пора задуматься о ее замене.

Как же подобрать нужную модель, купить и доставить в настоящих условиях, когда все магазины техники закрыты, а выход из дома ограничен? Ответ прост — интернет-магазин.

Компания Baltmaximus приготовила целый ряд приятных предложений для своих покупателей.


Как совершить покупку?

Переходим на сайт, выбираем нужную модель, оформляем заказ онлайн (это очень просто сделать).

Появились вопросы — набираете номер 99-99-90. Консультанты интернет-магазина оперативно помогут с любым вопросом.

После совершения покупки остается немного подождать доставку в выбранное вами время. В Baltmaximus бесконтактная доставка! Для этого нужно оплатить заказ на сайте сразу, а курьер доставит к вашей двери и отойдет на безопасное расстояние.

Совершайте покупки не выходя из дома и — будьте здоровы!

8(4012) 99-99-90
www.baltmaximus.com


ООО «ЭТК», г. Калининград, ул. Судостроительная, 75, ОГРН 106390613945

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На правах рекламы
Источник: Торговая сеть Baltmaximus
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