Переход на растительные продукты: причины, нюансы, последствия

Сегодня речь пойдет о безлактозной продукции на основе сои, она не содержит ингредиентов животного происхождения, глютена и холестерина.

Люди переходят на растительные продукты по многим причинам: забота о природе и животных, непереносимость животных белков и жиров, желание правильно питаться и поддерживать спортивную форму. Торговая марка «Летели облака» — это достойная альтернатива молочным продуктам. Натуральную и экологически чистую продукцию производит компания «Горбунофф». Она не содержит ГМО и трансжиров, в основе фитогуртов свежие ягоды. «Летели облака» несет пользу иммунитету, фигуре и здоровью потребителя. Высокое качество, вкус, подходит для питания детей от четырех лет. А теперь по порядку...

Для веганов и вегетарианцев

Все больше людей отказываются от мяса во имя здоровья: это снижает риск развития некоторых видов рака, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний. Но немало людей становятся вегетарианцами и по этическим или экологическим соображениям: они считают убийство животных неприемлемым и четко осознают, что животноводство наносит ущерб окружающей среде.

Сбалансированное питание во время поста

Соевую продукцию очень активно используют верующие во время постов, когда нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения. Соя содержит только растительный белок, в то же время она богата минералами, витаминами, аминокислотами. Так, торговая марка «Летели облака» позволяет верующим во время постов питаться сбалансированно.





Для поддержания здорового образа жизни

Полезные свойства сои помогают снижать холестерин. Зарубежные потребители при покупке продуктов рассматривают не только традиционные вкус качество и цену, но и оценивают их влияние на здоровье, самочувствие, вес и безопасность. Все это постепенно приходит и в Россию. Стоит учесть, что торговая марка «Летели облака» не использует красители и консерванты. Например, для фитогуртов в качестве вкусовой добавки кладут замороженную вишню или клубнику, которые закупают у местных аграриев.

По медицинским показаниям

Обследование двух тысяч мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет показало, что почти тысяча из них имеют гены непереносимости молока. Эти потребители вынуждены переходить на молочную альтернативу. А сколько людей страдают от аллергии на глютен — это белок, который содержится в зёрнах злаковых. Те, кто сталкивался с этой проблемой, знают, как сложно найти товары без его содержания. Здесь соевая продукция аллергику будет настоящим спасением. Кроме того, низкая калорийность бифидоника и сметанного крема позволяет включать их в рацион людей, которые следят за своей фигурой.





Подходит для спортивной диеты

Спортом регулярно занимаются 55% калининградцев. Все чаще потребители ищут здоровые продукты, которые можно взять для перекуса на работу. Фитогурты, соевые пасты и бифидоники «Летели облака» — перекус, по всем параметрам вписывающийся в спортивную диету.

Товар производят в Калининградской области на современном оборудовании и, как любой свежий натуральный продукт, он имеет короткий срок хранения. В основе фитогуртов, соевого крема, шоколадной пасты и бифидоника торговой марки — изолят соевого белка, а для пасты используют соевые бобы российского производства.

Подробнее об альтернативе молочных продуктов можно узнать на сайте и в инстаграм @leteli_oblaka_soy_.

Многие жители региона уже покупают «Летели облака» в крупных сетевых магазинах города и области.