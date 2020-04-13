Акция в VIP Clinic: биполярный радиочастотный фейслифтинг со скидкой 50%

Поддерживать упругость и эластичность вашей кожи помогает коллаген. С возрастом его количество в организме человека сокращается, и кожа постепенно начинает меняться: становится сухой, дряблой, появляются морщины и так называемые «брыли», контур лица теряет упругость и форму. Степень выраженности возрастных изменений индивидуальна, но сохранения молодости кожи и устранения видимых признаков старения хотят, пожалуй, все без исключения женщины.

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Клиника пластической хирургии и косметологии VIP Clinic рекомендует: в период пребывания дома не забывать о своей красоте и уделить внимание тем процедурам, для которых раньше нужно было брать выходные, чтобы пройти даже минимальный период восстановления.Если вы замечаете снижение упругости кожи, дряблость, появление морщин, брылей и хотите улучшить состояние кожи, обратите внимание на процедуру биполярного радиочастотного лифтинга и не упустите шанс пройти ее с максимальной выгодой!До 30 апреля в VIP Clinic действует специальное предложение:











О том, что такое радиочастотный фейслифтинг, каких результатов можно добиться всего за одну процедуру, есть ли реабилитация и при каких показаниях стоить выбрать именно эту процедуру, рассказала главный врач сети клиник пластической хирургии и косметологии VIP Clinic Екатерина Владимировна Круглик.







Екатерина Владимировна Круглик. Врач-косметолог, пластический хирург, главный врач сети клиник пластической хирургии и косметологии «VIP Clinic» г.Москва, г.Калининград; научный директор «Калининградского Института Красоты»; спикер международных и Российских конгрессов по пластической хирургии и косметологии, действующий член ОПРЭХ и международного общества WOSIAM, эксперт общества специалистов нитевых технологий ОСМНТ.

Что такое биполярный радиочастотный лифтинг

Биполярный радиочастотный фейслифтинг — омолаживающая процедура, которая позволяет получить комплексный лифтинг-эффект омоложения до 5 лет. Терминологически это фракционная микроигольчатая RF-технология. За последние несколько лет она стала трендом малоинвазивной эстетической медицины, поскольку позволяет достигнуть выраженного и пролонгированного лифтинг-эффекта всего за одну процедуру и не требует длительного периода реабилитации.

С возрастом естественным образом снижается выработка коллагена, что и приводит к появлению видимых возрастных изменений. Чтобы простимулировать клетки к выработке нового коллагена, недостаточно поверхностного воздействия на кожу, как при классическом RF-лифтинге, нужно воздействовать на ткани, находящие под роговым слоем.

Во время процедуры при помощи специальной насадки с тонкими микроиглами высокоинтенсивные импульсы подаются непосредственно в глубокие слои тканей, интенсивно прогревая их. Повышенная температура стимулирует работу фибробластов, они начинают делиться и активно синтезировать коллаген, эластин и гликозаминогликаны. При этом тепло распространяется и на прилегающие и глубокие участки тканей.

Нагрев глубинных соединительнотканных структур обуславливает контракцию коллагеновых волокон и мгновенный лифтинг-эффект. А за счет активного стимулирования клеток, который запускается во время процедуры, пациент наблюдает пролонгированный лифтинг-эффект — преображение кожи еще несколько месяцев после ее проведения. Воздействие ведется через тонкие иглы, поверхность кожи не травмируется, как при лазерной шлифовке, и период полного восстановления занимает всего 3-5 дней.

Какой результат можно получить за одну процедуру

В результате биполярного радиочастотного фейслифтинга количество морщин заметно сократится, уменьшится их глубина, овал лица приобретет чёткий контур, становятся менее заметными пятна гиперпигментации, выравнивается поверхность кожи и устраняются следы постакне. Кожа становится более упругой и эластичной, сокращаются поры и улучшается цвет лица. Процедура будет особенно актуальна для женщин старше 32-35 лет, которые хотят получить сразу и за 1 процедуру комплексный лифтинг-эффект и выравнивание поверхности кожи.







Сейчас в период «вынужденных выходных», которые могут продлиться значительно дольше недели, VIP Clinic рекомендует уделить время себе и своей красоте.

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Проверка здоровья сотрудников происходит каждый день.

Посмотреть результаты биполярного радиочастотного фейслифтинга и увидеть преображение пациентов вы можете на сайте vipclinic39.ru . Также вопросы о процедуре вы можете задать напрямую врачу косметологу с 12-летним стажем Екатерине Владимировне Круглик в аккаунте Instagram @ekaterinakruglik_vipclinic Подписывайтесь на аккаунты клиник в социальных сетях, следите за акциями и специальными предложениями. Специалисты всегда ответят на ваши вопросы и подробно расскажут о каждой из процедур.

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ЛО-39-01-002222

* Акция действует с 01.04.2020 по 30.04.2020, подробности на сайте vipclinic39.ru.