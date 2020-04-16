Куда обратиться, если у вас острые боли и нужна срочная помощь специалиста

Прежде всего, хотим обратить ваше внимание, что если обращение к доктору может потерпеть, то, конечно, лучше отложить выход на улицу. Но, к сожалению, даже в период эпидемии ваш организм может преподносить неприятные сюрпризы, и при таких состояниях лучше показаться специалисту и снять острую симптоматику, получить рекомендации для того, чтобы избежать серьёзных осложнений.

Примеров таких состояний много: это любая патология, которая сопровождается острой болью, приём анальгетиков при которой либо не помогает, либо помогает ненадолго и слабо, это могут быть любые виды патологии с ущемлением сосудов и периферических нервов, что может проявляться в виде острых приступов тошноты и головокружения, резких скачков либо падения артериального давления, шума в голове, паралича некоторых мышц на лице или конечностях; острые ( в том числе посттравматические) невралгии разной локализации (тройничного, седалищного и других нервов) при которых практически нестерпимая боль; острые аллергические реакции и приступы удушья, а также отеки разного генеза.

У нас огромный опыт в устранении данных состояний, и если дело не терпит отлагательства, то мы готовы помочь! Мы работаем с 2004 года.

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Огромная просьба, если вы последние две недели приехали из-за границы, если у вас есть признаки ОРВИ (высокая температура, кашель, одышка) или имели контакт с подобными лицами, оставайтесь, пожалуйста, дома и в случае необходимости экстренной помощи обращайтесь в службу 112.

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Справки по телефонам 36-88-77 и 8-906-217-9997.

Выход на улицу для обращения за неотложной медицинской помощью разрешен.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.