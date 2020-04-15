10 видов: какие выплаты положены семьям с детьми в регионе в 2020 году

В этом году произошли значительные изменения, связанные с помощью семьям с детьми. Где-то проиндексировали суммы, где-то изменили условия, появились и совершенно новые выплаты. Среди них — связанные с распространением коронавируса. Разбираемся, какие сейчас положены деньги и кому.

Пособие по беременности и родам (декретные)



Это федеральное пособие, его получают работающие женщины. Обычно пособие по беременности и родам назначают за 70 дней до и на 70 дней после родов. За это время женщина получает средний заработок, который считают исходя из доходов за два календарных года, которые предшествуют году назначения пособия. Если женщина уходит в декрет в 30 недель беременности в 2020 году, для расчета среднего заработка учтут доход за 2018 и 2019 годы.

В 2020 году увеличился минимальный и максимальный размер выплаты. На минимальный размер декретных выплат влияет МРОТ, а на максимальный — предельная база для страховых взносов. Для декрета, который начался в 2020 году, эти суммы изменились.

Размер пособий по беременности и родам при обычных родах

Лимиты выплат В 2019 году

В 2020 году

Минимальная сумма

с учетом МРОТ 51 919 руб.

55 830,60 руб.

Максимальная сумма 301 095,20 руб. 322 191,80 руб.



Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности



Это федеральная выплата, которая назначается (единовременно), если женщина встала на учет в первые 12 недель беременности. Его размер не зависит от среднего заработка. Каждый год сумму индексируют 1 февраля. В этом году размер индексации составил 3%, сумма пособия с учетом повышения — 675,15 рубля. Размер выплаты определяют на дату начала отпуска по беременности и родам. Дата справки о постановке на учет не имеет значения. Если декрет начался в период с 1 февраля, пособие можно получить с учетом индексации.

Единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка



1. Фиксированная федеральная выплата, которую получает (единовременно) один из родителей. Не зависит от трудоустройства и заработка. С 1 февраля 2020 года она составляет 18 004,12 рубля. Выплачивается на каждого рожденного (усыновленного) ребенка.

2. В Калининградской области есть региональное единовременное пособие, его выплата зависит от доходов семьи. Если они не превышают 2 величины прожиточного минимума на душу населения, установленную в Калининградской области, то установлен следующий размер выплат:



— на первого ребенка — 3500 рублей;

— на второго ребенка — 7000 рублей;

— на третьего и последующих детей — 10000 рублей.

3. Также в Калининградской области существует отдельный вид «студенческих» единовременных региональных выплат при рождении первого ребенка. Он предоставляется женщинам, которые родят первого ребенка с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Условие — ребенок должен появиться на свет во время обучения либо в течение 3 лет после окончания обучения по очной или очно-заочной форме в государственных профессиональных образовательных организациях по программам среднего профессионального образования, государственных образовательных организациях высшего образования или их филиалах. Сумма — 300 000 рублей. Но потратить их можно будет только на улучшение жилищных условий, покупку товаров «детского ассортимента» (интересно, что в их число включены транспортное средство и бытовая техника), оплату обследования или лечения матери или ребенка. Причем с тратой денег лучше не затягивать, на это установлены ограничения, о которых можно узнать дополнительно.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет



Его платят даже безработным или тем, у кого мало стажа. Как и в случае с декретными выплатами, размер этого пособия зависит от минимального размера оплаты труда, предельного дохода для начисления страховых взносов и среднего дневного заработка. Если получатель пособия не работает, ему платят минимальную сумму.

Размер пособий по уходу за ребенком с 1 февраля 2020 года:

Лимиты выплат

На первого ребенка

На второго и последующих детей

Минимальная сумма в месяц для неработающих граждан

3 375,77 руб.

6751,54 руб.

Минимальная сумма в месяц (с учетом МРОТ)

4852 руб.

6751,54 руб.

Максимальная сумма

в месяц 27 984,66 руб. 27 984,66 руб.

Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка



Для студенческих семей в регионе установлена дополнительная ежемесячная выплата в размере 10788 рублей.

Что изменилось. Период для назначения выплат увеличен до трех лет, лимит среднедушевого дохода — до двух прожиточных минимумов, изменились суммы по регионам.

С 2020 года эта выплата положена семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух региональных прожиточных минимумов на человека (за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления о предоставлении выплаты, в Калининградской области это 24918 рублей). Теперь ее можно получать, пока ребенку не исполнится три года. При этом дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года.

На детей, рожденных в 2017 году, выплата не назначается. Если ребенок третий, четвертый или последующий по счету, этот вариант господдержки также не применяется.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе на II квартал предыдущего года. Для Калининградской области это 11005 рублей в месяц.

На первого ребенка пособие платят из федерального бюджета. На второго — за счет материнского капитала: чтобы получить пособие, нужно подать заявление в отделение ПФР. Если семья планирует распорядиться материнским капиталом другим способом, можно направить его на погашение ипотеки или образование детей, не обращаясь за ежемесячной выплатой на второго ребенка. Если такая выплата уже назначена, в любой момент можно от нее отказаться.

Ежемесячная выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет



Новая выплата, которая установлена задним числом — с 1 января 2020 года. Будет предоставляться, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума. Размер выплаты составит 50% прожиточного минимума для детей в регионе — то есть 5502 рубля. Деньги начнут перечислять в июне текущего года.

Материнский капитал при рождении (усыновлении) первого ребенка



С 2020 года семьи, в которых родился только один ребенок, смогут получить материнский капитал и использовать его для приобретения жилья, погашения ипотеки, оплаты образования и другие предусмотренные законом цели. Соответствующий закон был подписан и опубликован 1 марта 2020 года.

Кто имеет право на материнский капитал при рождении первого ребенка:

1. Женщины, которые родили или усыновили первого ребенка с 1 января 2020 года.

2. Мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка с 1 января 2020 года и ранее не пользовались этим видом господдержки.

Сумма материнского капитала на первого ребенка в 2020 году составляет 466 617 рублей. У получателя маткапитала и ребенка должно быть гражданство РФ.

Материнский капитал при рождении (усыновлении) второго ребенка



С 2020 года при рождении или усыновлении второго ребенка сумма материнского капитала повысилась. Новые условия его назначения:

1. Если право на материнский капитал возникло до 31 декабря 2019 года, его размер в 2020 году составляет 466 617 рублей.

2. Если первый ребенок родился или усыновлен до 2020 года, а второй ребенок — начиная с 1 января 2020 года, размер материнского капитала на второго ребенка составит 616 617 рублей.

3. Если первый и второй ребенок родился или усыновлен в 2020 году или позже, материнский капитал на первого ребенка составит 466 617 рублей, а на второго — 150 000 рублей дополнительно. Общая сумма материнского капитала — 616 617 рублей.

При рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка с 2020 года материнский капитал составит 616 617 рублей, при условии, что до 2020 года права на этот вид господдержки не возникало.

Областной материнский (семейный) капитал при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей



Предоставляется при рождении (усыновлении) третьего или четвертого ребенка в размере 100000 рублей, пятого или последующих детей — 200000 рублей, при одновременном рождении трех и более детей — 1000000 рублей. Выдается при условии, что среднедушевой доход в семье не превышает 3,5 величины прожиточного минимума на душу населения, установленную в Калининградской области. Как его разрешено потратить, можно узнать здесь.

Также в регионе установлен дополнительный материнский (семейный) капитал, который выплачивается при рождении третьего и последующих детей семьям с доходом не более 1,5 прожиточного минимума. Выплачивается либо единоразово, это 50 тыс. рублей, либо в виде 1/18 этой суммы в течение полутора лет.

Выплата семьям с детьми до 3 лет в связи с распространением коронавируса



Установлена с апреля по июнь всем семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал. Это ежемесячная выплата в размере 5 000 будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, даже если средства по сертификату уже полностью израсходованы. Выплаты не уменьшают размер материнского капитала.

По словам председателя Правления ПФР Максима Топилина, территориальные органы фонда при наличии возможности персонально проинформируют семьи о праве на выплату. «Средства на детей до трех лет смогут получить около 2,3 млн семей, — отметил глава ПФР. — Для оптимизации процесса отделения фонда в субъектах предпримут все меры по уведомлению владельцев сертификата о том, что у них есть право на выплаты».

Также в Калининградской области предусмотрены дополнительные меры поддержки многодетных семей. Подробности можно узнать здесь и здесь.

Кроме того, установлены отдельные выплаты на детей военнослужащих по призыву. О них можно прочитать здесь.